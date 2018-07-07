普吉岛沉船数十中国人遇难 中方工作组已赴泰处置

原标题：泰普吉岛沉船事故致数十中国游客遇难 中方工作组已赴泰参与现场处置

[环球时报驻泰国特约特派记者 叶晓 孙广勇 魏辉 任重]“你想象不到当时多么可怕，我在普吉岛待了一年多，从没见过这么危险的情况。”谈到5日泰国普吉岛海域的风暴，“熊猫”（网名）心有余悸。“熊猫”算是幸运的，他所在的“天秤”号潜水船经受住了风浪。另一艘“凤凰”号游船则在风暴中倾覆，导致数十名中国游客伤亡、失踪。本该快乐的旅行，却变成一场浩劫，突如其来的灾难令人震惊，救援行动牵动着无数中国人的心。

事故发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示，外交部和我驻泰国使领馆要加大工作力度，要求泰国政府及有关部门全力搜救失踪人员，积极救治受伤人员。

6日，普吉岛沉船事故救援行动继续紧张进行。据普吉府尹介绍，当天泰方共出动十几艘大船、5架直升机展开搜救。空军另安排多名飞行员待命，确保不间断搜寻。搜救分三个区域，一是在失事岛屿附近搜寻，二是在附近水面，第三是在沉船位置派潜水员下潜搜寻。

对于人员获救及伤亡情况，目前消息比较混乱。中国驻泰国宋卡总领馆证实，截至6日下午5时，翻船事故涉事中国游客16人死亡、30人至40人失联，获救游客中5人受伤接受手术、6人留院治疗观察。泰国《民族报》网站等媒体则援引港口管理部门的消息称，“凤凰”号沉船事故已致40名游客身亡，其中许多人被发现困在船舱中，救援人员仍在搜索另外16名失踪的中国游客。法新社等国际媒体6日晚则引述一名泰国匿名海军军官的消息称，已经确认有37人死亡，18人仍然下落不明，潜水员当天早些时候在“凤凰”号船舱内发现逾10具尸体。

事故发生在当地时间5日下午5时45分左右，两艘共载有127名中国游客的船只返回普吉岛途中，突遇特大暴风雨和5米高的大浪，游船发生倾覆。按照当地媒体的说法，“凤凰”号游船上共有105人，其中包括93名游客，多是中国人，其余的是船员和导游。游船在从皇帝岛结束浮潜返回途中，遇上风暴。在普吉海域航行的另一艘游船“Serenta”也因风暴倾覆，该船上共有40多人，大多数乘客被路过的渔船救起。失踪及遇难人员主要是“凤凰”号上的游客。

据泰国方面消息，目前“凤凰”号已经下沉到水下约40米处，距离普吉的离岛珊瑚岛数公里。法新社报道称，泰国海军6日派出海军潜水员搜索，但随着时间流逝，发现更多幸存者的希望变得渺茫。

事故发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示，外交部和我驻泰国使领馆要加大工作力度，要求泰国政府及有关部门全力搜救失踪人员，积极救治受伤人员。文化和旅游部要配合做好相关工作。国务院总理李克强也作出批示，要求全力搜救我失踪游客、救治伤员，妥为做好善后工作。中国驻泰使领馆第一时间启动应急机制。中国驻宋卡总领馆派工作组连夜赶赴现场，敦促泰国有关部门全力搜救，慰问安抚受伤游客。目前，外交部、交通运输部、文化和旅游部已组成联合工作组赶赴泰国普吉参与现场处置。

阅读更多内容请参见今日出版的《环球时报》或下载登录新版“环球TIME”客户端。

责任编辑：张迪