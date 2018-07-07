德媒称中国策反德国重量级议员 我使馆:毫无依据

原标题：中国策反德国重量级议员？我使馆：指控毫无依据

[环球网综合报道]渲染“中国间谍”，德媒又出了新故事。《南德意志报》6日的一篇独家报道称，这一次中国情报人员的目标是德国联邦议院的重量级议员。对于这一报道，中国驻德国大使馆在回应该报询问时直斥上述指控“毫无根据”。

《南德意志报》的报道称，2016年夏，德国联盟党议会党团一名负责外交政策的重要议员在社交媒体上认识了名为杰森·王的中国经理。王经理对议员的专业才华赞不绝口，期望他能提供一些“分析见解”，并答应会支付首笔3万欧元的酬劳。随后，两人开始频繁通信。开始时，王先生请教的都是一些关于德国外交政策的一般性问题，后来问题就变得越来越有“深度”，涉及德国政治的运作内幕。

该报称，德国反间谍机构联邦宪法保卫局及时介入，这段友谊才得以告一段落。但王先生也有成功案例。柏林反谍报问题专家告诉《南德意志报》，联邦议院一名工作人员经王介绍，曾多次飞往中国提交数份“分析报告”。

德联邦宪法保卫局每年都会借“中国和俄罗斯间谍活动”炒作一番。去年底，它曾毫无根据地发布警告称，“中国情报机构在德社交网络上利用虚假账户招募线人”。（宗文）

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