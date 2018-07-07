原标题：中国驻泰大使会见泰官员：要不惜一切代价救人、争分多秒来救人
[环球网综合报道]当地时间6日夜，中国驻泰国大使吕健在普吉机场会见泰国总理巴育指定的旅游和体育部长威拉萨。吕健提出要不惜一切代价救人、争分多秒来救人，表示明天六点多还要到海上去，并且当务之急是要有潜水员去搜救。同时提出要尽快查明事故的真相，给出一个交代。中方还要求妥善处理下一步的善后事宜。
泰国方面也表示明确表示，愿意尽一切努力来搜救失联人员，并做妥善处理，巴育总理也做了积极的表态和承诺，并指示有关部门要全力以赴来搜救和做好善后工作。
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