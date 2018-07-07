印媒：中印关系转暖 中方“越界”行为减少20%

原标题：印媒：中印关系转暖，两军“边境摩擦”大幅减少

[环球时报驻印度特约记者 易简]随着中印关系转暖，两国都在努力巩固逐渐升温的双边关系。《印度斯坦时报》6日报道称，印度陆军表示，今年中国军队在两国边境实控线上“越界”减少20%左右。印度陆军和“印藏边境警察部队”都注意到这一变化，特别是两国领导人武汉非正式会晤之后。

报道称，两名熟悉情况的匿名印军高级军官说，在去年洞朗对峙后，印中关系日渐升温。虽然中国军队在拉达克东部地区的活动有所增加，但印度军队注意到，中方的“越界”行为在减少。根据记录，今年截至目前，中国军队“越界”大约118次，比2017年有很大幅度下降。《印度斯坦时报》说，发生这种变化的不仅是中方，在武汉非正式会晤后，两国军队都不再像过去那样具有“侵略性”。双方举行了更多的边境“国旗会议”。

就在印媒发出这一报道的时候，中国军方高级代表团正在印度进行访问。《印度快报》6日报道称，代表团由10名成员构成，由中国解放军西部战区副司令员刘小午中将带队。当天，中国军事代表团访问了印度陆军东部司令部，与陆军东部司令部参谋长苏尼尔及其他高级军官举行会谈。《印度斯坦时报》报道说，印度陆军告诉来访的中国军官，印度准备参加今年年底在中国举行的“手拉手”年度反恐演习。由于洞朗对峙，去年两国没有举行类似演习。

据报道，中国军方代表团还访问了新德里、阿格拉和西孟加拉邦的苏克纳。《印度快报》称，在苏克纳，中国军方代表团参观了印度陆军33集团军总部。33集团军守卫印度-中国-不丹三国交界处，这里正是洞朗对峙的事发地。印度国防部发言人说：“此访是促进两军防务合作机制的积极步骤，有助于维护两国实控线的和平与稳定。”

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