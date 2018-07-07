马哈蒂尔称想尽早访华 曾7次作为总理访问中国

原标题：马来西亚总理马哈蒂尔称想尽早访华 曾7次作为总理访问中国

[环球网综合报道]“我想尽可能早地访问中国”，在媒体接连报道马来西亚总理马哈蒂尔即将访华的消息之后，他6日亲自证实说，预期访问时间是在8月，但还需要与中国方面协商具体时间。有报道称，马哈蒂尔或将于8月中旬访华。

马哈蒂尔是在希望联盟最高理事会会议结束后的记者会上做上述表态的。他说，马来西亚一直与中国保持友好关系，但不希望是债务关系，将寻求降低债务的方案，而访华的议题将包括东海岸铁路、沙巴天然气管道以及多元石油产品管道这三项备受瞩目的工程。

马来西亚方面4日叫停了中资承建的东海岸铁路项目。这是继两个输油管工程后，第三个被叫停的中资项目。英国路透社6日称，马哈蒂尔当天说，中资涉及的“不公平”合同将是他访华要讨论的重要议题。他说，有几个问题需要明确，其中包括不公平的合约条款和贷款，“我们很关注利息问题，因为现在的利息远高于政府借贷时的利息”。

“马哈蒂尔的北京之约表明，中国不会被马来西亚忽视”，香港《南华早报》6日以此为题评论说，尽管马哈蒂尔将200亿美元的中资项目搁置，但这位92岁的领导人仍希望加强与亚洲巨人的关系。文章回顾了马哈蒂尔此前作为总理时期7次访问中国的经历，称如果此行成功，将是马哈蒂尔作为总理的第八次访华。

中国外交部6日在给路透社的回复中说，马哈蒂尔是中国人民熟悉的政治家，曾多次访华，并为两国关系发展做出过重要贡献。“我们欢迎他在合适的时间访华，并愿与马方就此保持沟通。”

在马哈蒂尔访华之前，马来西亚财政部长林冠英和新成立的“元老理事会”成员、前财政部长敦达因可能会提前访华“打前站”。马来西亚财经周刊《边缘》6日报道称，马哈蒂尔上个月曾表示，林冠英及马来西亚反贪会成员预计本月底访问中国，与有关人员洽谈上述三个工程的费用问题，以及可能牵扯到“一马公司”案件的相关问题。不过，敦达因可能在林冠英之前访问中国。该刊援引知情人士的话说，“元老理事会”另一成员、马来西亚首富郭鹤年可能会利用他在中国的人脉，为敦达因此行铺路。

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