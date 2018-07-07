辽宁舰“娘家”破产 中国网友哀其不幸怒其不争

原标题：辽宁舰：我的“老家”没了

据乌克兰媒体报道，乌克兰尼古拉耶夫地区经济法院昨日宣布尼古拉耶夫船厂（又名黑海造船厂）正式破产了。

黑海造船厂创建于沙俄时代的1897年，是前苏联时期技术最先进的造船厂，船厂拥有一台900吨吊车。它也是前苏联时期唯一可以制造航空母舰造船厂，集前苏联时期航母研制技术和设备于一身。黑海造船厂为中国人民所熟知是源于中国首艘航母“辽宁舰”，辽宁舰的前身“瓦良格号”就是由黑海造船厂所制造的。俄海军目前最大的6万吨级航空母舰“库兹涅佐夫海军上将”号也是由该厂建造。

▲曾经的瓦良格号

而在苏联解体之后，乌克兰经济不景气，黑海造船厂逐渐缩减规模并被拆分，长期处于惨淡经营的状态，曾有一段时期没有任何新船订单，需要大量注资才能恢复生产。后来，乌克兰政府对船厂推行了免税扶持政策，船厂才慢慢恢复元气，生产规模和技术水平逐步得到发展，但昔日同时建造多艘大型战舰的辉煌场面已经不在。

▲曾经的黑海造船厂

在乌克兰尼古拉耶夫地区经济法院对外公布的破产信息中是这样描述的，“黑海造船厂的领导层经历了一段漫长的困难时期，为了改善企业的财务状况，2015年，船厂采取了一系列的复兴举措，经济法庭也作出了合适的裁决帮助船厂重组，然而，不幸的是，在船厂复兴的过程中，船厂债务人清偿能力无法阻止债务人破产。”

因此，根据乌克兰法律，尼古拉耶夫地区经济法院于2018年7月3日决定停止重组“黑海造船厂”，裁定“黑海造船厂”破产并开始清算程序。

有乌克兰有媒体称，黑海造船厂之所以沦落到破产的地步都是乌克兰总检察院造成的，文章称乌克兰总检察院的消极立场致使这家乌克兰最大的船厂被清算，也给乌克兰造成了难以估量的损失。被宣告破产后，黑海造船厂的工作人员准备向乌克兰国家安全局提出申诉，要求调查处理总检察院代表的反国家立场。

而在得知辽宁舰的“娘家”破产之后，中国网民的心情也是五味杂陈。许多军迷哀其不幸怒其不争，纷纷对曾经强极一时的这家前苏联/乌克兰军工企业竟落得如此颓景感到惋惜。

但也有网友对从这家造船厂里走出来，如今焕发新生的辽宁舰表示“庆幸”，表示有唯有强大的祖国做后盾，航空母舰这种耗资巨大的国之重器才能有生存和发展的空间。

未来，中国还将有第三艘，第四艘……核动力，弹射航母诞生。在对黑海造船厂荣光褪逝的惋惜中，我们也将迎来自己的那些期待。

责任编辑：桂强