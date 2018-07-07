泰翻船事故：33名中国人仍失联 黄金救援时间过半

来源：中国之声

原标题：泰沉船早五点继续搜救 仍有33名中国人失联 黄金救援时间已过一半

据中国之声《新闻纵横》报道：7月5号18点45分左右，两艘载有中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域突遇特大暴风雨发生倾覆事故。事故发生后，泰国海军、海警和旅游警察等相关部门派出多艘救援船和直升机进行海上联合搜救。泰国海军还动用了声呐技术，并派出了潜水员。昨天（6号）下午，潜水员定位到了翻沉的“凤凰号”。

据中国之声了解，当时时间今早五点，救援人员抵达事发现场展开进一步搜救。海面上有巡逻船，还有直升飞机，陆地上有救护车进行等待，一旦有受害游客，就会送到医院治疗。

目前，救援工作还在72小时黄金救援时间内，从事故发生到现在已经过了一天半左右，进入了一个非常关键的时刻。有专家表示，如果落船者在游船的机舱或者底舱位置，生还可能性较大。根据救援人员的定位，凤凰号当时是侧翻在海床上，夜间风浪大能见度低，不太适合搜救。相对来说，白天适合搜救，但如果白天风浪太大，也不利于救援团队的蛙人进行定位和救援。

另据中国之声了解，截止发稿时，救援暂时没有新结果传来。两艘船上127名中国游客中，有16人遇难、33人失踪，另有78人获救，受伤游客已送当地医院治疗。据领馆介绍，“艾莎公主”号上的35名中国游客全部获救，“凤凰”号92名游客中有43人获救。

事故发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示，外交部和我驻泰国使领馆要加大工作力度，要求泰国政府及有关部门全力搜救失踪人员，积极救治受伤人员。文化和旅游部要配合做好相关工作。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示，要求全力搜救我失踪游客、救治伤员，妥为做好善后工作。要重视做好外出旅游人员安全防范工作，通过境外中国公民保护机制，切实维护好我公民合法权益，确保出行安全。

按照习近平指示和李克强要求，外交部和我驻泰国使领馆已启动应急机制，积极协调泰方全力开展搜救工作、救治受伤人员。泰方正持续增派救援力量，全力开展搜救。目前，外交部、交通运输部、文化和旅游部已组成联合工作组赶赴泰国普吉参与现场处置。

前方工作人员：泰渔民渔船也来帮忙

据了解，涉事中国游客大多都是通过在线平台订购产品的自由行游客，涉及到江苏、浙江、广东、辽宁、河南等等省份，其中有37人是来自浙江海宁一家具有限公司。

正在国内述职的中国驻泰大使吕健获悉普吉游船倾覆事故后，第一时间要求使馆和驻宋卡总领馆全力以赴做好处置工作，使馆工作组立即赶赴前方，协调泰方动员一切可以动员的力量全力开展搜救工作，全力救治并妥善安顿获救中国公民，全力向涉事中国同胞和家属提供一切必要协助。同时要求泰方尽快查明事故原因。昨天夜间22点，中国驻泰国宋卡总领事馆前方工作人员在接受中国之声采访时表示，中国驻当地使领馆正全力为中国游客及家属提供协助。

领事工作人员介绍：“现在有5个中国游客是伤势稍微重一点，有6个是需要留在医院再观察一下，5个重伤的涉及到骨折，需要做手术。泰国的海陆空军队基本上都动用了，还有海警、旅游警察的多方面的船只，大概有十多艘大型的舰船，在附近海域搜救，还有渔民渔船也在帮忙不少。还有各地过来的讲汉语志愿者也集中了一批。到目前为止，搜救在继续，他们没有停。但是蛙人下水，因为夜晚能力度不好，加上风浪有点大，是他们下水到沉船区搜救有一定难度。”

中方专业救助小分队今天上午抵达，携带专业设备搜救

6号晚间，交通运输部广州打捞局的专业救助小分队10名队员，携轻型潜水装备，从广州出发前往泰国普吉岛，并将于今天（7日）上午抵达现场。在登机之前，本次应急救援队领队、交通运输部广州打捞局海洋工程中心主任王仁义昨晚向中国之声表示：“应急救援队10人，我本人是领队，还有一名工程技术人员，剩下的八人都是潜水员。我们携带的潜水设备是采用管道供气系统，来进行潜水作业。”

参与现场搜救的泰国华人志愿者向媒体表示，涉事船只位于水下44米左右，并且向右舷倾覆。而他们在现场进行水下搜救的时候，海上有浪、水下还有洋流、能见度不高，搜救有一定难度。王仁义表示，虽然搜救现场海况较为复杂，但应急救援队仍将全力以赴：“风浪高的话，只能是用一个大的作业母船到现场。水深的话，要靠潜水减压设备，然后潜水员才能下水。水下能见度低，我们带了水下录像的设备，有照明灯。我们的队员都是救助打捞的潜水员，他们都很熟悉水下作业操作，他们可以根据上面指挥员的引导、船的图纸，靠手摸接近作业位置，靠照明灯慢慢地去接近目标，寻找失联和遇难的人员。”

泰方：涉事船只不顾预警擅自出海应负责

泰国总理巴育6号对普吉岛翻船事故中的遇难者表示哀悼。泰国旅游和体育部部长威拉萨表示，翻船事故遇难者家属将获得泰国政府30万泰铢（约合人民币6万元）抚恤，并将向受伤者家庭提供相应补偿。受伤者将会获得不超过50万泰铢的医疗报销。泰国旅游和体育部已成立协调中心帮助中国游客。威拉萨表示，涉事的凤凰号所在公司已购买游客意外险，遇难者家属将另外从保险公司获得100万泰铢的保险赔偿，伤者获得50万泰铢的赔偿。

据泰国《民族报》等媒体报道，7月4号到6号泰国气象厅曾发布气象预警，禁止普吉海域船只出港。泰国副总理巴威6日下午表示，涉事船只不顾气象厅警告擅自出海，船长和船主应对此事负责，并警告将采取法律行动。泰国旅游和体育部也表示，将对造成伤亡的涉事企业是否违规进行调查。而对于船只翻沉的部分原因，“凤凰号”船长在事发后对媒体表示：“有垃圾被卷进排水系统，导致排水系统工作不畅，船体不稳，一波波大浪接连打过来，船开始倾斜，最终倾覆。”

分析认为，这也警示旅游公司或游船公司在接到预警后应考虑风险问题，同时，当地的旅游监管部门遇到这种情况是否应该出台强制措施禁止船只出海。

目前，泰国南部普吉、甲米、攀牙等地附近的安达曼海域已进入雨季，天气多变，海风强劲，海浪汹涌，海况复杂，不适合乘船出海或下海游泳。

今年6月8号，中国驻宋卡总领馆也曾发布暑期赴泰南旅游安全提醒，出海前要多关注天气情况，如果遇到风大浪急等恶劣天气或者海滩插有红色警示旗，切勿冒险下水；对于浮潜项目需谨慎参加；建议选择正规旅行团组，仔细了解保险保障，如果选择自由行，建议购买境外旅游意外保险。有关普吉岛游船倾覆事故搜救的后续进展，中国之声也将继续关注。

责任编辑：桂强