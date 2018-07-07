原标题：这两位部级领导打响扫黑除恶督导“第一枪”

撰文 | 高语阳

5日，《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》公布，第二天，中央督导组就打响了进驻“第一枪”。

6日，全国扫黑除恶专项斗争中央第1督导组进驻河北省，全面启动对河北省扫黑除恶专项斗争督导工作。在河北的进驻时间为7月6日至8月5日，官方公布了举报电话、举报信箱等，并承诺对于河北省涉黑涉恶方面的来电、来信举报，中央督导组将认真受理，及时反馈。

如此重要的中央督导组工作谁来担任组长、副组长？

根据中央第1督导组进驻的官方报道，政知圈（微信ID：wepolitics）先来讲讲第1督导组中的人事安排。

组长副组长首次亮相

在6日的报道中提到，当天在河北召开了进驻河北督导工作动员会，中央第1督导组组长支树平在会上发言，督导组副组长陈国庆就开展督导工作的协调保障提出了具体要求。

支树平和陈国庆作为中央督导组的负责人是第一次亮相。

他们在动员会上具体说了对督导组工作的要求：

对督导中群众举报的涉黑涉恶线索，要及时核查反馈，严格落实保护措施，依法移送有管辖权限的政法机关；

对重大复杂疑难案件，要交省、有关市扫黑办重点督办；

对督导中发现的问题及工作偏差，及时向河北省有关方面提出有针对性的意见建议，坚持边督边改；

对督导中发现的党员干部及其他所有行使公权力的公职人员涉嫌违纪、职务违法和职务犯罪问题线索，及时移送纪检监察机关。

除了支树平和陈国庆，河北省委书记、省人大常委会主任王东峰在会上也做了发言，他表示，把开展扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务，全力支持配合中央督导组工作，坚持立行立改。

按照《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》，本次督导工作共组织三轮，每轮督导10个左右省区市，进驻时间原则上为1个月，到2019年底，基本实现督导全覆盖，并适时开展“回头看”。

第一轮督导将在河北、山西、辽宁、福建、山东、河南、湖北、广东、重庆、四川等10省市开展。

目前，河北已经打响“第一枪”。

“质监工作”+“组织工作”经验丰富

支树平的工作可以用“质监工作”+“组织工作”来概括。

支树平在前往原国家质监总局之前，一直在地方工作，先后是在山西和河南两地任职。

他是山西人，1953年出生，早年在山西任职，曾出任大同矿务局团委书记，后来前往山西团省委任职，官至团省委书记。1994年，41岁的支树平出任山西省委组织部副部长（正厅级），一年后出任部长，同年进入山西省委常委班子，成为副部级干部。

三年后，1998年，支树平从山西调往河南，仍旧出任省委常委、组织部部长。2000年他调任河南省委副书记。

五年后，支树平上调北京前往原国家质量监督检验检疫总局任职。在担任了五年副局长之后，升任局长、党组书记。

直到去年5月，支树平卸任党组书记一职，仍旧出任局长。今年3月，支树平出任全国政协提案委员会副主任。

也就是说，在原国家质监总局他前后工作了近13年，这是在这13年间，支树平频频亮相，让公众对他印象深刻。

细心的读者可能发现了，政知圈（微信ID：wepolitics）在讲到国家质监总局时前面一直加个“原”字。其实，支树平的“老单位”已经成为历史，今年3月，国务院机构改革方案公布，组建国家市场监督管理总局，不再保留国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局。

支树平的工作一直和组织、监督工作分不开，这与扫黑除恶专项斗争督导工作的主要职责有些“不谋而合”。

“监督”的成分不言自明，就“组织工作”经验而言，在前一天公布的《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》中明确督导工作的6项重点内容，其中两项就强调要围绕组织建设、组织领导开展督导。

因此，在这些方面，支树平可以说是很有经验了。

刚出任最高检副检察长1个月的副组长

支树平的副手、副组长陈国庆也在进驻首日的动员会上亮相。

陈国庆今年6月刚刚出任最高检副检察长。他比支树平刚好小10岁，而且也是山西人。

陈国庆先后在北京政法学院（现中国政法大学）和中国人民大学获得本科、硕士、博士学位，毕业后进入最高检。他31岁时出任法律政策研究室二处处长，35岁出任研究室副主任，2006年出任主任。

2014年5月，他出任最高检公诉厅厅长，2017年3月出任最高检检委会副部级专委。

扫黑除恶专项斗争的“主力”部门涉及公检法司几家单位，最高检派员出任中央督导组相关负责人也是应有之义。

而且，根据6月24日全国扫黑除恶专项斗争督导工作培训班上透露的信息，在人员组成上，督导组组长由正省部级领导干部担任，副组长由全国扫黑除恶专项斗争领导小组成员单位中副省部级领导干部担任，成员从相关单位抽调。

作为成员单位的最高检派出副省部级领导陈国庆担任副组长，也符合督导工作的要求。 全国扫黑除恶专项斗争督导工作才刚刚拉开帷幕，更多的人事信息尚待披露。

此前，中央政法委秘书长、全国扫黑办主任陈一新在讲话中曾提及要积极借鉴中央巡视、中央环保督察等经验，创新督导方法，提高督导水平。

未来，督导工作如何进一步展开，政知圈（微信ID：wepolitics）和大家一起拭目以待。

资料 | 新华社 人民网 最高检官网 财新网

责任编辑：张申