英媒称巴基斯坦“要挟”中国 究竟咋回事

原标题：“巴铁”这时候“要挟”中国？究竟是怎么回事

美国昨日打响了第一枪，启动了一场史上规模最大的贸易战。对贸易战有海量的报道和评论，刀哥在此就不复赘言。

也是在昨日，英国《金融时报》曝光一条消息：巴基斯坦请求中国继续借款来帮助它避免一场外汇危机。如果中国不借，巴就要向IMF求助，那“中巴经济走廊”的一些细节就要暴露，中国600亿美元的投资将面临风险。

一些人将这两条消息联系起来，甚至有人渲染“巴铁”兄弟在中国大敌当前借势要挟中国。这样的联系，对巴基斯坦可谓是性质相当严重的指控。

事实是什么样的呢？

目前，在网站上可以查到的所有关于这条新闻的链接，全部转引自金融时报，刀哥在巴基斯坦官方通讯社（联合通讯社），主流媒体国民报、新闻报的网站上都没有发现这条消息的踪影。

刀哥也没有找到巴基斯坦官方对这件事有过表态。

巴媒体今日巴基斯坦转引的文章提到，金融时报的说法来源于巴匿名官员发给它们的声明。

也就是说，不管这件事真真假假，暂时都只有金融时报这家单一消息源。一位曾长期在巴基斯坦工作生活的老师对刀哥说，中巴之间有各种协调机制，巴基斯坦政府对中巴关系的珍视无出其右。这个消息，很可能是个假消息。

在无法证实也无法证伪的情况下，我们就有必要搞清楚文章中所提到的“外汇危机”以及“中国借款”是怎么回事。

2008年经济危机之后，巴基斯坦经济持续多年低增长，通货膨胀居高不下，财政长期入不敷出，但由于要应付巴基斯坦与阿富汗边境的塔利班和基地组织，支出却总是降不下来。

2013，面临债务危机的巴基斯坦向IMF申请了64亿美元的救助贷款，挽救了经济。

但像巴基斯坦这样的发展中国家实际上是很怵IMF的，因为IMF本质上是以欧美国家为主，通常会附加极高的政治条件，比如放弃部分经济主权，相当于准备了两杯毒酒，让你选一杯喝。

因此，巴政府近年来的主要任务是偿清债务，同时避免再向IMF借新债。去年年末，巴基斯坦卢比对美元贬值了13%，外债扩大到400亿美元，同时今年还面临77亿美元的到期债务。由于进口增长、出口萎缩，导致外汇储备急剧下降。截至上周，巴基斯坦的外汇储备只有96.6亿美元，仅够支付两个月的进口货物支出。

在危机面前，巴基斯坦向包括英、美、中、沙特、日、法、德、意大利等在内12个友好国家求救，希望这些国家能凑钱帮助自己度过经济和军事的双重危机，不让老百姓饿肚子，同时把反恐战争打下去。

尽管巴基斯坦代表一再发誓这笔钱一定会按时归还，“友好国家”们却都面露了难色：一谈借钱，家家就都不容易，都在闹经济危机。如果要他们帮忙在巴基斯坦和IMF中间协调，这可以有；如果要他们掏钱，这真没有。

12个国家中，只有中国向巴基斯坦施以援手，提供了12亿美元贷款，并且双方还在进一步谈判，巴基斯坦希望，在截至2019年4月的本财年结束前，至少再向中国借入5亿美元。这可能就是金融时报所提到的，巴基斯坦继续借款问题。

需要说明的是，这笔贷款2024年才到期，贷款利息也不算高，对巴基斯坦来说偿还难度不大。

那也就可以理解金融时报报道中巴基斯坦官员的意思是，如果巴无法得到追加款项，将不得不向IMF求助，IMF可能会借此干涉“中巴经济走廊”项目。

12亿美元的贷款再追加7亿，对中国不是个大数目。中国帮助巴基斯坦过难关，同时在“中巴经济走廊”上倾注心力，也是希望巴基斯坦能够逐渐具备自我造血功能。

7亿美元的追加贷款，对中国，对中巴关系实在算不上什么大事。但为什么这件事现在公开化，并成为热门话题，一是因为有人别有用心，煽风点火。二也是因为，客观存在着一种声音，认为中国在对外交往中，常常做了冤大头的角色。《金融时报》的报道，印证了这些人的主观想象。

实际情况当然不是这样。

中国愿意与世界各国发展正常的外交关系，不搞理想化外交。对巴基斯坦这样的朋友，一方面坚持互相帮助，在需要的时候给予力所能及的援手，在遇到危险的时候能把后背亮给对方；

另一方面，中国人也讲亲兄弟明算账。巴基斯坦对此也是理解的。这是国际交往的通行规则。

中巴关系很铁，但再铁也会有分歧，关键是朋友会以合适的方式去化解这些分歧。

比方说，中巴自贸区第二轮谈判今年上半年进展缓慢。

比方说，中巴贸易逆差达百亿美元，为保护巴基斯坦本国的一些产业，就在上月，巴基斯坦国家关税委员会对原产于或进口自中国的彩色涂层钢卷就作出了反倾销裁定。

比方说，巴基斯坦部分媒体对“中巴经济走廊”抱有审慎态度，认为走廊可能使巴基斯坦的融资负担越来越重；中国的公司、工人和商品涌入巴基斯坦，可能冲击巴本土企业；在如何处理与印度的关系问题上，走廊也可能使印度更不愿意在克什米尔问题上对巴让步。

这些都是正常不过的。巴基斯坦与中国一样是多元社会，舆论场呈现不同声音很正常，需要注意的是，这样的声音不代表大多数巴基斯坦媒体的意见，也从未反映在政府层面。

在生活中，我们常常把那些很难对朋友说“不”的人归结为“讨好型人格”，他们害怕自己的拒绝会辜负别人的期待，这根本上是不自信、不独立的表现。

随着中国国力的强盛，发展中国家对中国抱有越来越多的期待，在处理这些期待的过程中，中国作为日益崛起大国，不会有这么多多愁善感。本着相互尊重的态度，与其他国家相互沟通的一些细节，不一定在公共舆论上公开，但不代表我们就有求必应。

中国的发展离不开世界，离不开朋友，不可能像有些国家那样厚着脸皮装困难，更不可能像某个国家那样蛮横霸道、损人不利己，但也不充“冤大头”，一句话，以和为贵、量力而为。

来源：补壹刀

责任编辑：桂强