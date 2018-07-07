江西一干部被双开：常旷工 多次接受异性有偿陪侍

原标题：江西鄱阳一干部被双开：经常无故旷工，多次接受异性有偿陪侍

江西上饶市纪委监委6日发布消息，日前，经鄱阳县委批准，鄱阳县纪委监委对鄱阳县水利局灌湖水库工程管理所所长万继锋严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，万继锋违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请、礼品；违反组织纪律，违反议事规则，个人决定重大问题，经常无故旷工；违反群众纪律，违规收取工程承包商赞助费；违反生活纪律，多次接受异性有偿陪侍；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物涉嫌受贿犯罪，非法占有公共财物涉嫌贪污犯罪。

万继锋身为党员干部，丧失理想信念和党性原则，毫无法纪观念，腐化堕落，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中共鄱阳县纪委常委会会议研究，决定给予万继锋开除党籍处分；由县监委给予开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送检察机关依法处理。

来源：江西网络广播电视台

责任编辑：张申