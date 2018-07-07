原标题：内蒙古严查民警协警涉黑涉恶 已有5人被处理

新华社呼和浩特7月7日电（记者刘懿德）记者从内蒙古自治区公安厅获悉，在扫黑除恶专项斗争中，纪检部门严厉查处民警协警涉黑涉恶问题，目前已有3名民警、2名协警被处理。今后3年，扫黑除恶监督执纪问责工作将进一步加强。

内蒙古公安厅党委委员、内蒙古纪委监委驻公安厅纪检组组长杨文忠说，查处民警涉黑涉恶问题是推动全面落实从严治党治警的政治要求，也是解决群众身边腐败问题、纯洁公安队伍的重要内容。

截至目前，内蒙古已处理为在押的黑恶犯罪分子通风报信的民警1人，处理涉黑涉恶的民警2名、协警2名。其中，呼和浩特市公安局看守所1名民警为“武新二号”涉黑案在押人员通风报信被双开；呼伦贝尔市公安局海拉尔分局奋斗派出所民警丛起龙、王鹏，协警周永亮涉嫌敲诈勒索，已被采取强制措施；内蒙古公安厅交管总队高速一支队呼和浩特大队协警姚恒涉嫌故意伤害，已被批捕。

杨文忠表示，下一步将继续严防严查公安机关及民警在专项斗争中态度消极、担当不够的问题，严查公安民警组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪和包庇、纵容，充当黑恶势力“保护伞”等问题，坚决查处公安民警收受黑恶势力贿赂、贪赃枉法、徇私舞弊以及通风报信等问题。

据介绍，今后3年，内蒙古纪委监委驻公安厅纪检组将把扫黑除恶监督执纪问责工作作为重点，坚持打铁必须自身硬的要求，进一步严明纪律，严防以案谋私、办人情案、跑风漏气，为扫黑除恶专项斗争取得更大成效提供保障。

责任编辑：桂强