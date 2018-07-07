台教师：承认是中国人就有资格纪念七七 台没资格

原标题：现在的台湾还有资格纪念“七七事变”吗？

作者：王立本（台湾）

今天，是“陆军节”（注：台湾地区7月7日为“陆军节”），有几个军人知道？

“七七事变”，问哪位军人的靠山，可能连提都不想提。这在台湾只是一个普通的周末日，没太多人会想到81年前，这是“中华民国”生死存亡的关键日。除非大陆又隆重纪念，有“国军”去参加，台湾这才会吵起来。

七七事变决定了中日两国近80年来的命运，更成为中国近代史的转折。两国由局部的武装冲突、零星战役，转向成为全面的激战，在蒋中正“地不分东西南北，人不分男女老幼，人人皆有守土抗战之责”的号召下，国共合作，中国各阶层各党派都起而团结抵抗侵略。而日本，在军阀头目“膺惩暴支”的叫嚣中，其陆军主力也大举开赴中国。中日战争到了这个转折点之后，已经没有妥协的余地，只能生死相搏。在那个民穷财尽，国步维艰的时代，中国人敢有此决定，是需要极大的勇气与毅力，象征着晚清以来受到奴役与殖民的中国人朝向民族复兴的大道迈进了一大步。

这一切与台湾本来关系密切。台湾人本来也有更久远的抗日历史，乙未年（注：1895年）的血迹斑斑，但是这20年来因为教改下的“去中国化”，使得台湾人对自己的历史定位逐渐迷乱，反过来质疑自己的抗日传统，转而去媚日与亲日。曾经领导抗日的中国国民党，更是在自己执政期间对于上述情形视若无睹，甚至加码推动。日前参访抗日烈士余清芳纪念碑，马英九还说：“日本人对台湾人不好的，要批判；日本人对台湾人好的，要感谢。不能说谁一定是亲日派或反日派。”他又自豪地说：“八田与一纪念园区是我核定盖的，八田盖乌山头水库，让旱地变良田，稻米产量增加2至3倍，建立嘉南谷仓美誉。”歌颂殖民的同时，他难道不知道当时发展台湾农业，是为了喂饱日本人，台湾的人均稻米消费量反而下跌吗？绿营就更等而下之，不需再谈。在目前的台湾，基本上也已经没有纪念“七七”的资格。

这一切，更与今日全体中国人生死与共。大陆也曾有“抹灭”抗战时期国军贡献的历史，但过去十多年已有改变，2015年起习近平主席更提倡两岸共享史料，深化研究抗战，连同大陆的“民国热”，大陆对七七抗战的意义也了解得更多。毕竟，这是近代中国民族复兴的重要节点，要谈实践中国梦，就必须由抗战谈起，以七七作为开始。

承认自己是中国人，继承抗战精神者，就有资格纪念七七。我们今日看待81年前的这场历史大事，要秉承的是那个时代的精神：以弱击强，挣脱枷锁，为民族的生存而努力。尤其要记住，自己身为炎黄子孙，秉承的是4000年的中国文化。只要具备这样的条件，就有资格纪念七七。 （作者为大学教师）

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