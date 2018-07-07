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普吉岛翻船：发现多具中国人尸体 医院急需冷冻棺

普吉岛翻船：发现多具中国人尸体 医院急需冷冻棺
2018年07月07日 12:31 环球网
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　　原标题：普吉岛翻船后续：搜救队发现多具中国游客尸体，医院急需冷冻棺

　　[环球网综合报道 记者 张骜]据泰国头条新闻7月7日最新消息，普吉Vachira Phuket医院院长称，目前搜救队员发现多具中国游客尸体，医院急需冷冻棺。

　　报道称，由于医院遗体存放柜供不应求，暂时只能将遗体分别安置在普吉岛和外府的各个医院，对统计和亲属认领造成不便。为了更好地保存遇难中国游客遗体，医院特向社会募40口冷冻棺材，如果有善心人士愿意捐赠、出借、租赁冷冻棺，可以通过向泰国当地拨打电话0066-76-361330或者0066-62-2321445联系医院紧急事故协调部门。

　　翻船事件赴泰签证特办通道

　　因普吉翻船事件急需前往泰国的中国公民，可通过泰国签证特办通道办理签证，最快当天即可拿到。

　　热线电话：

　　泰国驻北京大使馆：

　　+（86）18311452813

　　泰国驻上海总领事馆：

　　+（86）18616228639

　　泰国驻广州总领事馆：

　　18819386191

　　伤员家属特办护照热线电话：

　　北京出入境：（010） 84015300 或 （010） 84020101

　　广东区域：13808877248

　　其他地区：（010） 59913991

点击进入专题：
泰国普吉岛游船翻覆已致多人遇难 乘客大部分是中国人

责任编辑：桂强

泰国翻船普吉岛
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