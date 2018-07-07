2020年选举将出现“柯宋配”？ 柯文哲:言之过早

原标题：与亲民党结盟2020年出现“柯宋配”？柯文哲：言之过早

2020年选举会否出现“柯宋配”？（图片来源：中评社）

[环球网综合报道]台湾联合新闻网7日报道，台北市长柯文哲7日上午替亲民党籍台北市松山、信义区市议员参选人洪士奇站台，被问到是否要与亲民党结盟，以及2020台湾地区领导人选举是否可能出现“柯宋配”？对此，他表示，现在谈言之过早，“看看就算了”。

柯文哲又表示，不要将自己此举叫“结盟”，现在常常是个别议员，原则上人家邀请，时间许可他就尽量去，“朋友要多，敌人要少”，这是“基本战略”，觉得不错的参选人，他就愿意同台。

媒体问柯，已经有幕僚请辞进驻竞选办公室，“选战模式”是否已经开打？柯文哲说，现在还很寒酸，只有一个人坐在那儿。至于有市议员批评柯用公家单位职员帮忙助选，柯文哲则称，因为他的脸书有好几个小编在处理，为了不要让人家批评，就先过去。

媒体追问柯是否有和宋楚瑜谈选举？柯称，到现在为止，平均一、两个月有找他谈，宋是“政坛老前辈”，他也没有要选，讲话就比较客观。媒体问双方是否不排除合作。柯说，他跟很多人都有合作。

对于民进党台北市长参选人姚文智称要带20多个市议员去“踩你的故乡”（新竹），是否有在外县市较劲意味？柯说不会，他研究过大据数，除台北市之外，新竹市是他支持度最高的地方。媒体又追问否会出现2020“柯宋配”？柯表示，言之过早，看看就算。

责任编辑：桂强