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普吉岛游船倾覆：泰方派12艘舰船6架直升机搜救

普吉岛游船倾覆：泰方派12艘舰船6架直升机搜救
2018年07月07日 13:24 央视新闻
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　　原标题：泰方扩大力量进行普吉游船倾覆事故联合搜救

　　泰国多个部门今天（7号）继续对倾覆游船进行联合搜救。今天现场天气状况良好，海面风平浪静，有助于搜救工作的展开。

　　今天的搜救工作于当地时间早上6：30正式开始，泰国方面在昨天的基础上加大了搜救力量，一共派出了12艘舰船和6架直升机参加搜救。40多名潜水员也于当地时间8：00下海参加搜救。

　　今天的搜救工作主要是从两个方面展开，一方面是继续在海面上搜索幸存人员，另一方面，潜水员将下潜至倾覆的“凤凰号”，查看是否有幸存者。

　　6号，泰国总理巴育对普吉岛游船倾覆事故中的遇难者表示哀悼。他要求普吉政府全力部署好救援工作，妥善处理受伤人员的治疗和补偿工作，并以最快的速度找到其余失踪者。

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泰国普吉岛游船翻覆已致多人遇难 乘客大部分是中国人

责任编辑：桂强

泰国搜救普吉
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