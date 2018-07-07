重庆多地出现大到暴雨 梅江秀山站出现超警洪水

央广网重庆7月7日消息（记者刘湛）来自重庆气象及水文部门的消息称，7月6日12时30分到6日23时，重庆彭水、武隆、酉阳、黔江、秀山、丰都、涪陵、石柱等区县持续出现暴雨到大暴雨，累计降雨量将达到80~130mm。市防汛抗旱指挥部决定从7月6日15时起启动防汛Ⅳ级应急响应。

水文部门检测，6日11时20分，梅江秀山（二）站出现最高水位341.66米，超警戒水位（341.47米）0.19米，涨幅4.62米。目前水位已退至警戒水位以下；乌江以及秀山、彭水等区县中小河流出现不同程度的涨水过程。

市防指要求，各级各部门高度关注水雨情变化，强化会商研判，及时预警预报，强化应急值守与巡查，“三个责任人”必须到岗到位，科学合理调度水库水电站，加大重点防洪区域的巡查力度，及时有效处置灾（险）情，尤其是要及时做好受威胁区域人民群众的疏散转移安置，最大限度减少洪涝灾害损失。

责任编辑：桂强