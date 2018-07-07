新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

重庆多地出现大到暴雨 梅江秀山站出现超警洪水

重庆多地出现大到暴雨 梅江秀山站出现超警洪水
2018年07月07日 14:08 央广网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　央广网重庆7月7日消息（记者刘湛）来自重庆气象及水文部门的消息称，7月6日12时30分到6日23时，重庆彭水、武隆、酉阳、黔江、秀山、丰都、涪陵、石柱等区县持续出现暴雨到大暴雨，累计降雨量将达到80~130mm。市防汛抗旱指挥部决定从7月6日15时起启动防汛Ⅳ级应急响应。

　　水文部门检测，6日11时20分，梅江秀山（二）站出现最高水位341.66米，超警戒水位（341.47米）0.19米，涨幅4.62米。目前水位已退至警戒水位以下；乌江以及秀山、彭水等区县中小河流出现不同程度的涨水过程。

　　市防指要求，各级各部门高度关注水雨情变化，强化会商研判，及时预警预报，强化应急值守与巡查，“三个责任人”必须到岗到位，科学合理调度水库水电站，加大重点防洪区域的巡查力度，及时有效处置灾（险）情，尤其是要及时做好受威胁区域人民群众的疏散转移安置，最大限度减少洪涝灾害损失。

责任编辑：桂强

重庆暴雨梅江
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区