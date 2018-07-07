泰游船倾覆：中国政府工作组看望受伤游客和家属

原标题：中国政府联合工作组看望普吉游船倾覆事故部分受伤同胞和家属
新华社泰国普吉7月7日电中国政府联合工作组7日前往普吉行政医院，看望在5日普吉游船倾覆事故中受伤的中国同胞及家属。
工作组一行详细询问了受伤人员身体状况及同行人员情况，表示大家的安危和救治情况牵动着党中央及国务院领导的心。领导专门作出指示，要求工作组全力做好搜救、救治以及后续工作。
中国驻泰国大使吕健说，风雨无情人有情，党和祖国是大家的坚强后盾，工作组一定会全力以赴维护好大家的合法权益。目前泰方已经派出海陆空力量全力搜救，对伤员医治也给予高度重视，希望大家安心养伤，争取早日康复。
在场伤员及家属感谢联合工作组及时带来祖国的关心，表示在最脆弱的时候使馆和领事馆是强大后盾，希望在使馆的指导和帮助下维护合法权益。
7日早上，来自中国交通部的10人救援队和来自浙江海宁的7人救援队已抵达普吉，随身携带了潜水器材和多波束雷达等设备，将同泰方一起进行搜救。
由外交部领事司副司长陈雄风任组长的中国政府联合工作组于6日晚抵达普吉，当天深夜与泰方工作组展开首次联席会议，明确下一步任务，包括争分夺秒搜救失踪人员、妥善照料和安置有关伤员及家属、为下一步善后事宜做好准备等。
点击进入专题：泰国普吉岛游船翻覆已致多人遇难 乘客大部分是中国人
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