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中泰就游船倾覆举行会商:艾莎公主号所有人已找到

中泰就游船倾覆举行会商:艾莎公主号所有人已找到
2018年07月07日 14:50 环球时报
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　　原标题：中泰双方正在联合指挥部举行会商

　　当地时间7月7日，就泰国普吉岛翻船事故，中泰双方正在联合指挥部举行会商，会议现场人员表示，“涉事的两艘船，一艘是凤凰号游船，包括游客、船长以及船员在内共105人；另一艘是艾莎公主号游船，所有人员包括在内共49人，所有的人都已经找到。”据设在查龙码头的救援指挥中心消息，截至目前已经发现33具遇难者遗体，另有23人失踪。（环球时报泰国特派记者 张志文）（《环球时报》三缺二视频组）

责任编辑：桂强

普吉岛游船泰国
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