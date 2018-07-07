陈杰人被公安机关依法采取刑事强制措施

犯罪嫌疑人陈杰人被公安机关依法采取刑事强制措施

红网时刻7月7日讯（记者 洪湾）记者从公安机关获悉，日前，公安机关破获一起“以网牟利”，大肆进行非法经营、敲诈勒索等犯罪活动的案件，犯罪嫌疑人陈杰人已被公安机关依法采取刑事强制措施。

据公安机关初步查明，陈杰人本人或伙同他人，以营利为目的，使用网络发帖炒作、删帖等手段，从中非法牟利；大量搜集、歪曲、夸大有关单位和个人负面信息，以在网上曝光、负面炒作相要挟，大肆进行敲诈勒索，获取巨额资金和非法财产；多次冒充领导亲属和国家机关工作人员身份招摇撞骗。

目前，案件正在进一步侦办中。

附注： 陈杰人，1972年生于湖南双峰。1988年毕业于娄底师范学校。1998年考入清华大学法学院，2001年加盟中国青年报，任专职记者、评论员，2003年任《法律与生活》杂志副主编，2004年任《人民论坛》主编，兼任《法人》杂志主编，2005年任《公益时报》主编，2006年任《法制周报》总编辑。现兼任某高校法制新闻研究中心研究员、硕士研究生导师，自由撰稿人。

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责任编辑：刘德宾 SN222