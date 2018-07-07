新华社：国际社会担忧美国贸易霸凌搅乱世界经济

原标题：（经济）综合消息：国际社会担忧美国贸易霸凌搅乱世界经济

新华社北京7月7日电综合新华社驻外记者报道：美国政府6日起对从中国进口的340亿美元商品加征25%的关税。针对美国这一贸易霸凌主义行径，国际社会表达了强烈不满，并担忧美国此举将干扰全球产业链和贸易流，进而给全球经济带来负面影响。

美国霸凌行径置全球经济于不顾

日本内阁官房长官菅义伟6日表示，中美两国是世界上规模最大的两个经济体，对世界经济的平稳增长意义重大。两国贸易摩擦对世界经济将造成负面影响。《日本经济新闻》6日援引经合组织的分析说，如果加征关税导致中美欧贸易成本上升10%，全球国内生产总值将被拉低1.4%。

英国央行行长卡尼表示，一场全面贸易战可能会明显拖累全球经济增长，其破坏程度已远远超出提高关税的直接经济影响。据英国央行测算，如果美国与其所有贸易伙伴之间的关税升高10个百分点，仅通过贸易渠道就可能使美国经济产出减少2.5%，全球产出减少1%。

英国《金融时报》援引卡尼的话说，如果全球商业信心下降，金融状况收紧，增税被视为永久性的，那可能会导致产出损失翻倍。他警告，失去贸易开放性可能会拖累全球劳动生产率提高。

巴西中国问题研究所所长罗尼·林斯表示，考虑到美国和中国经济的辐射力，贸易战将给全球贸易体系造成冲击。他说，美国违反了国际贸易中的互信原则，成了规则破坏者，美国的做法危害全球贸易秩序，给全球经济发展带来极大不确定性。

“这场贸易战是失去理智的，华盛顿当局以不负责任的方式，将世界经济置于危险境地。”法国《世界报》6日刊发社论指出。

美国加征关税害人更害己

“那些最初相信‘美国优先’政策会带来好处的美国人，当站到沃尔玛空货架或看到商品价格大涨时，才会明白这一政策的后果。”德国柏林自由大学教授桑德·施耐德说。

美国全国零售商联合会会长马修·谢伊警告，加征关税不能保护美国就业，反而会推高一系列产品价格。最终为美国加税买单的将是美国消费者。

美国设备制造商协会会长丹尼斯·斯莱特说，美国加征关税的进口产品涉及关键零部件，这会推高美国制造业成本，令设备制造业130万就业岗位面临危险。

美国威斯康星州普利茅斯市萨尔托里奶酪公司董事长杰夫·施韦格尔对新华社记者说，中美经贸摩擦将令公司年销售额减少4000万美元。“对别国加征关税自己还能受益的例子，我还从未见过。”他说。美国商会预计，美国奶制品如遭遇报复性关税，威斯康星州一年将损失10亿美元出口。

“美国对华加征关税，试图用双边关税壁垒解决本国在多边贸易中的赤字问题，效果只会适得其反，”美国耶鲁大学高级研究员史蒂芬·罗奇对新华社记者说，“此举不过转移美国对华贸易赤字，而无法消除美国长期存在的贸易逆差。”

没有国家能从贸易战中获益

德国基尔世界经济研究所中国问题专家罗尔夫·朗哈默警告，美国挑起中美经贸摩擦，那些已在中美投资建厂的欧盟企业将不可避免受到波及。例如在中国销售的德国宝马汽车，有不少是在美国工厂生产，这些进口宝马汽车受关税影响在华销量或将大跌。

针对德国媒体关于欧洲能否从中美经贸摩擦中渔翁得利的问题，柏林自由大学教授施耐德说，贸易战对所有参与经济体和企业都只会带来损害，特朗普政府对世贸组织的破坏，既不符合中国利益，也不符合德国利益。

阿根廷“亚洲与阿根廷”研究中心中国问题专家古斯塔沃·吉拉多表示，美国对中国产品征收不合理关税，所冲击的不仅仅是中国和美国企业，还将影响整个国际产业链，损害产业链上所有国家的利益。

韩国媒体6日援引本国市场分析机构研究称，在中美经贸摩擦中韩国属于高风险经济体，韩国电子产品、汽车和钢铁等出口产业将遭遇直接冲击。韩国产业通商资源部6日紧急召开评估会议，认为中美经贸摩擦将给出口导向的韩国经济带来不确定性。

日本研究机构大和总研的分析称，中美经贸摩擦将导致日本企业直接损失533亿日元（约5亿美元）。但如果贸易摩擦加剧并造成世界经济增速放缓，对日本企业的冲击将更大。该机构说，很多日本企业从中国采购零件出口美国，或者通过收购美国公司对中国出口产品，这些日本企业都将是贸易战受害者。（参与记者：徐甜、朱晟、田栋栋、帅蓉、张启畅、倪瑞捷、高攀、杨士龙、潘丽君、汪平、温希强、钱铮、马曹冉）（完）

责任编辑：张玉