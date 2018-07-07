金灿荣：打贸易战中国五大优势 特朗普或估计不足

原标题：“政委”金灿荣：打贸易战，中国有五大优势，特朗普很可能估计不足

既然美方已打到我们家门口，我们就得开门应战。

美国7月6日开始对340亿美元中国产品加征25%关税，公然违反世贸规则，对中国发动迄今为止经济史上最大规模贸易战。也让中国公众见识了美国的轻诺寡信、反复无常。 与此同时，美欧贸易摩擦也愈演愈烈，美国对加拿大墨西哥也在摩拳擦掌，特朗普为什么不惜与世界为敌发动贸易战，中国应用怎样的心态应战，我们在战斗中的优势又有哪些？

带着这些问题，环环（ID：huanqiu-com）采访了被网民称为“金政委”的中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣。

以下为采访实录：

环环：北京时间7月6日12时，中美贸易战真的开火了，这个结果您意外吗？

金灿荣： 不意外，这个结果是可预期的。美国对中国发动贸易战是多重动机的结果，美国决心也很大。尽管经过了3轮谈判，双方相关部门也做出了诸多努力。但因美国动机太多，对华发动“贸易战”决心很大。所以，双方避免“贸易战”的可能性就变得较小了。

环环：如何理解美国对华发动贸易战的经济动机？

金灿荣： 经济动机有二：其一中美贸易逆差较大。 根据美国历史惯例，只要与谁存在较大贸易逆差，美国就会产生一种同仇敌忾的态度，就会发动“贸易战”。自20世纪80年代开始的20年时间内，美国对日本发动了七轮“贸易战”，对日本造成非常不利的影响。加之日本应对得较差，导致日本经历了长达20年的（经济）停滞。而目前，中美贸易逆差的确较大，所以美国必然会做出反应，且反应也较强烈。

其二在于美国对中国的产业进步和科技进步感到压力，希望通过贸易战的形式延缓中国的进步。 美国方面认定，中国科技进步、产业进步的原因在于政策扶持和窃取美国技术的结果。而这仅是美国的“一家之言”。

其中，中美贸易逆差过大只是美国的“小动机”，美国更主要目的在于延缓中国的产业进步、科技进步。 美国认为，中国的产业进步和科技进步最终会威胁到美国的领导地位。截至今日，美国仍是世界上唯一的“超级大国”，是当今世界的“霸主”。美国的“霸权”有“四根支柱”——高科技、美军、金融霸权、以好莱坞为象征的“话语权”。其中，高科技是核心之核心。 所以，美国对中国的崛起十分敏感。但美国此举在道德上是存在问题的，中国作为拥有14亿人口的大国，也有权利提升技术及产业结构。

环环：除了经济动机，美国对华发动贸易战还有什么方面的原因？

金灿荣： 美国对华发动贸易战是多重动机，除了经济动机，还有政治动机和战略动机。

政治原因也有二：一是人事原因。特朗普可以说是一个“政治异类”。 他作为一个投机商人，很敢冒险。特朗普所用之人也偏“右派”，如国家安全事务助理博尔顿、美国贸易代表莱特希泽及白宫贸易委员会主任纳瓦罗。其中，纳瓦罗对中国敌意很重，曾出过3本书批评中国；莱特希泽本人也是曾于1975年逼迫日本签订“广场协议”的主角，所以他打“贸易战”有成功经验，信心很足。

美国国家安全事务助理博尔顿

美国贸易代表莱特希泽（左）与白宫贸易委员会主任纳瓦罗（右）。

二是政治算计（calculation），为应对中期选举和“通俄门”调查，特朗普急需提升民意。 至于提升民意的办法，特朗普认为需要打“贸易战”。

美国将于今年11月初举行中期选举。在3月22日美国发起“贸易战”时，根据当时的民意调查数据，选情对共和党不太有利，共和党可能输掉众议院。而如果输掉众议院，这意味着特朗普接下来两年的执政之路将非常困难，特朗普寻求连任也会没戏。从共和党角度和特朗普本人利益角度来看，特朗普必须赢回民意支持率。而对外示强就是很好提高民意支持率的办法。

美国情报机构认为，俄罗斯黑客干扰了美国2016年大选，民主党怀疑，俄罗斯的动作旨在帮助特朗普胜选。根据美媒报道，美国“通俄门”调查的触角几乎接近特朗普的儿子和女婿。对此，特朗普也需要打“民意牌”。

战略动机在于美国认为过去的“对华政策”失败了。 美国原本希望通过中美和解，引导中国改革开放，引入外来资本，在国内进行市场化改革，创造本地资本，通过资本引导，在中国迅速形成“城市化”，进而形成巨大的中产阶级。美国认为，中国会像欧洲、拉美等地区一样，走向西方民主道路。如此一来，中国就会成为美国的“跟班”。但美国后来发现，中国通过改革开放，城市化也很迅速，中产阶级也很强大。但是，中国共产党的坚定领导让美国出乎意料，中国并未朝着美国预期的方向发展。 在外交上，中国也并非如美国所期待的那样低眉顺眼。反之，中国在外交上积极进取也让美国非常不习惯。所以，美国认为中国并非预期一般，于是便改变对华政策。

从2015年中旬开始，美国开始思考这一问题。到2017年年底，美国得出了结论——中国是美国的主要对手。根据2017年12月18日美国发布的《国家安全战略报考》，恐怖主义不再是美国的主要威胁，大国竞争才是主要威胁。 《国家安全战略报考》还推论，眼前，中国和俄罗斯两个挑战美国领导的世界现状的修正主义国家对美国形成挑战。但未来，只有中国一个挑战。

因此，美国对中国的定位从“可合作的伙伴”转向“主要战略竞争者”。一旦存在这一战略定位，中美发生摩擦就不可避。而且，“贸易战”也只是美国战略转变后的第一场摩擦。今后，中美双方在台湾、南海、人权、东海及印度洋等问题上都可能发生摩擦。

总而言之，由于美国对话发动“贸易战”动机复杂，而且是战略性的。因此，贸易战本身将会是长期化的。此外，除贸易战外，中美间或有其他摩擦也会陆续到来。因此，我们对于中美关系的认识得发生改变。以前关于中美关系，我们中国人很喜欢重复一句话：“中美关系好不到哪里去，也坏不到哪里去”。但是，现在应该说“中美关系好不到哪里去，那是肯定的；坏不到哪里去，那是未见得的”。

所以，中国必须做好心理准备，因为中美关系可能长期处于比较困难的情况。但从中国国家利益来看，中国还需使中美关系保持在“斗而不破”的状态，等待时机，让中美关系重回“正常发展”的状态。

环环：在此前磋商过程中，中美似乎已达成一定程度的共识，朝着缓和方向发展。但美国却轻诺寡信、反复无常，把自己最自私的样子展现在了世界面前。在您看来，特朗普这样做的逻辑何在？

金灿荣： 特朗普的做法有他的逻辑所在。特朗普强调国内发展，而经济发展又是国内发展的重中之重，特朗普一切国际动作都服务于其国内目标。 在特朗普看来，美国不能在国际上继续吃亏。而美国频繁对包括中国、加拿大、日本、墨西哥及欧洲等多国发动“贸易战”，主要在于落实“美国优先”政策，特朗普总的方向是按照“美国优先”原则，重新整合国际体系。

环环：跟美国人打贸易战，我们的优势是什么？

金灿荣： 第一，我们有中国共产党的坚定领导和民众强大的爱国主义精神，社会组织力强。

第二，中国拥有全工业化体系。 1984年，联合国贸易与发展会议将人类工业门类划分为41个工业大类，191个中类，525个小类。按照工业体系完整度来算，中国拥有41个工业大类，191个中类，525个小类，成为全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。而接下来是美国，占有94%左右。这是我们所拥有的特殊优势。

第三，中国体量很大。 中国国土面积达960万平方公里，与整个欧洲基本一致；人口数量达14亿，约为欧洲人口数量（不包括俄罗斯）的两倍。2014年，中国购买力评价GDP超过美国，到2017年，中国购买力评价GDP已达美国的120%。此外，现代经济最核心的部分在于现代制造业，2015年，中国制造业总产值超过美国，到2017年，这一数字已达美国制造业总产值的165%，基本接近美国、日本与德国之和。

第四，在战略上，我们是充分自主的，无论是安全战略还是发展战略，都无需仰人鼻息。

第五，特朗普政府正四处树敌，继续下去也很难得到国际社会的支持。 如果美国组织西方盟友一同对华发动贸易战，中国所面临的困难可能会更大。但目前，特朗普准备“单干”，不仅对华发动贸易战，还对其盟友、邻国发动贸易战。所以，特朗普“单干”的优势并不明显。我们还是比较有信心的。

对于中国这些优势，特朗普未必没有考虑，但重视程度很可能不足。

环环：我方此前曾多次表明对贸易战的态度，“中国不想战也不怕战”。但网上还是有“畏战”的声音，担心中国打不过，您对此怎么看？

金灿荣： 第一，贸易战并非中国发发起，而是美国发起的，责任很清楚。

第二，美国对中国的指责并不成立。美国指责中国不遵守世界贸易组织（WTO）协议，但世界贸易组织前总干事拉米曾明确表示，中国遵守了WTO规则，并且还遵守得挺好。美方还称中国科技进步主要靠“偷窃”美国技术。但美国前财长萨默斯也表示，全面科技进步“是偷不来的”，主要靠中国自身努力。从数据来看，中国在科技领域的投入巨大，购买专利的费用也仅次于美国。美国还称中国市场封闭，存在“不公平”问题。但中国加入WTO的身份是发展中国家，所以中国所征税额比发达国家高，也是WTO赋予中国的权利。总之，美国对中国的指责是站不住脚的。

第三，中国对贸易问题是很愿意谈的。在中美三轮磋商中，中国态度认真，已作出巨大努力来避免“贸易战”，但美国非常不认真。加之美国对中国消极的战略定位，即使中国在“贸易战”问题上示弱，美方也不会善罢甘休。所以，有关中国在贸易战应该投降的说法，不是糊涂，就是存在某种特殊意义吧。 既然美方已打到我们家门口，我们就得开门应战。

环环：贸易战会是中国发展道路上的一道坎吗？迈过它对中国未来发展有什么好处？

金灿荣： 第一，会促使中国加快产业升级。既然“贸易战”开打，会促使中国从比较依赖外贸，向更多依赖内需转变。美国也为我们提了个醒，我们在核心技术上不能太依赖于外国，核心技术买不来、要不来、求不来。 中国产业结构、经济结构都将会发生一定变化，而且这些变化也会是非常健康的。

第二、中国国际地位将会提高。因为美国在以往的“贸易战”中都基本取胜，如果中国在此次“贸易战”过程中取胜，国际地位必然将会提高。

责任编辑：张玉