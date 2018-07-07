原标题：心碎！普吉岛沉船最后画面曝光，北京蜜月夫妇阴阳两隔

来源：北京日报

7月5日，泰国普吉岛海域下午5时许发生的两起翻船事故。

据外交部领事司微信公众号消息，截至7月7日12时，两艘游船在泰国普吉倾覆事故的127名遇险中国游客中，共有78人获救，16人失联，33人死亡（含16名尚待最终确认身份的遇难人员）。

另据泰国军方搜救人员提供的消息，截至7日中午，普吉游船倾覆事故已造成至少38人遇难。

目前搜救工作仍在继续进行中。中国外交部和驻泰使领馆第一时间启动应急机制，协调泰方全力开展搜救工作。

图片来源：领事直通车

如今，距离事发已经过去两天了，更多令人心碎的事故细节也逐渐浮出水面……

沉船“凤凰号”

船体较高，稳定性差

据悉，倾覆的两条游船中，一艘名为“Zanetta”，船上载有39名游客，在梅通岛附近出事。截至5日晚，船上所有乘客已乘坐救生返回普吉岛，并确认安全。

而另一艘名为“凤凰潜水（Phoenix Diving）”的大型船只上载有105名游客。船长Somjing Boontham在接受泰国媒体采访时称，事发时船上有93名游客和12名工作人员及向导，游客大多为中国人。

目前，被确认遇难身亡和仍处于失联的中国游客乘坐的，正是这艘大型游船。

▲沉入水中的凤凰潜水号（图片来源：泰国《每日新闻》）

浙江省公羊救援队提供的一段视频显示，下潜到海底，42米海底处发现了沉船。船内，仍有人类痕迹，但潜水员携带单瓶气瓶，只能在42米处停留3分27秒。

似乎和我们的想像不太一样，翻覆并造成数十人死亡的船只“凤凰号”（ฟินิกส์）在国内旅游网站上被称为“豪华游艇”。许多网友也在微博上表示，自己当时去普吉岛旅游时乘坐的正是这艘豪华游轮。

某旅游网站售卖的普吉岛凤凰号一日游项目

根据旅游网站介绍，这艘宽8米、长38米的游船共分为四层，分为厨房、休息区、餐厅和潜水准备等功能区，并配备有普吉岛落差最大的水上滑梯，可以体验“直冲入海的刺激”。

旅游网站上关于凤凰号的介绍

这艘船船体较高，风浪中的稳定性其实很不好。

那么事发时，船上的人们，到底经历了怎样的惊魂一刻？

倾覆游船船长回忆

海水涌入水泵来不及抽 船开始下沉

网上流传的多个视频显示，有网友拍下其沉没前舱内画面，窗外巨浪翻滚，船内晃动根本站不稳——

网友回传的海上画面

据红星新闻报道，“凤凰潜水号”船长Somjing Boontham在事发后接受媒体采访时回忆，当时，船体受到了高达四五米海浪的袭击，船体随即发生翻覆。

▲“凤凰潜水号”船长事后回忆翻船经过（图片来源：泰国《民族报》）

“7月5日，我们上午9点从查龙码头出发，前往皇帝岛。下午4点30分从皇帝岛返航。”Somjing Boontham称，“当我们抵达距离Koh Hei约两海里的 Mong Cape时，船的前部受到袭击，海水随后涌入船中，水泵来不及把水抽干，船就已经开始下沉。”

路过的船只拍下了“凤凰号”沉船前的画面

“当时，我立刻喊船上的所有乘客，检查自己的救生衣是否穿戴好。两艘救生艇被放下，附近的几艘渔船也赶来帮助救援工作。”船长表示，“船沉得非常快，当时船上的工作人员努力让乘客们保持冷静，不要慌乱。”

路过的船只用绳索成功救援沉船上的游客

观察者网援引@泰国头条新闻 6日报道，凤凰潜水号当天在沉没前，恰好被一旁经过的“LOVE ANDAMAN”旅行社船员看到，船员用手机记录下了凤凰潜水号沉船前的最后影像。

在许多媒体报道中，多名游客均表示事发当天，天气状况从早晨开始一直晴好，下午的风暴来得非常突然，“难以预料”。

然而实际上，泰国当地媒体报道称，早在7月4日，普吉岛政府就已发布风浪预警，表示恶劣天气将一直持续到10日，这两艘船均属违规出海。

据悉，该预警报告由当地政府签发，称未来几日内，雷暴将覆盖普吉岛海域60%的岛屿，部分区域将遭遇暴雨，海浪最高超过2米，所有船只不得运行。而此次两艘船只为何能够贸然出海，目前尚未调查清楚。

北京新婚夫妇

结婚仅7天，却阴阳相隔！

除了事故细节，许多令人心碎的故事也逐渐展现在世人面前。

据红星新闻报道，一对来自北京的新婚夫妇来泰国度蜜月，却遭此横祸、阴阳相隔。

遇难者家属说，遇难者名叫李冠男（音），今年26岁，来自北京，是中国石油大学研究生，毕业刚工作一年。李冠男和妻子霍菲（音）是本科和研究生同学，相恋7年，6月29日刚结婚，这次到泰国是度蜜月。

李冠男大姨介绍，两人7月1日抵达曼谷游玩，3日到达普吉岛。7月5日发生事故后，李冠男的妻子霍菲被救起，但受伤严重，在送往医院之后，和家人通了一个视频电话，远在北京的家人才知道发生了船只倾覆事故，家人一直找不到李冠男。

其家人向红星新闻记者确认李冠男已经遇难，记者在医院公布出来所有生还者和失踪者名单上也没找到他的名字。

志愿者说，霍菲正在另一家医院接受治疗，目前没有生命危险。

全球最危险旅游地

泰国上榜了

近年来，由于地理位置、签证方便等原因，泰国成为了中国游客出境游的热门目的地。统计显示，2017年赴泰中国游客数量超980万人次，较2016年同期增长11.97%，为泰国带来超过5200亿泰铢（约合1047亿元人民币）的收入。2018年2月春节假期期间，共有120万中国游客赴泰旅游，创下了历史新高。

然而令人意外的是，上个月，英国一家保险公司将泰国评为了全球最危险的旅游地。

6月22日，海外网援引《英国每日快报》消息称，英国恩兹利保险公司（Endsleigh）编制的全球最危险旅游地排行榜前十名近期出炉。该报道称，在2017年旅游保险索赔中，有23%是在泰国完成的，这个数字近保险索赔总额的四分之一。并列第二的智利和美国，则各占保险索赔总额的15%。

从该保险公司的数据来看，有近四分之一的英国游客在前往泰国旅游前会加保旅游平安险，因为他们对赴泰旅行可能发生的意外灾害、行李遗失及班机延误等心怀恐惧。

▲资料图（图片来源：摄图网）

许多欧美网友吐槽，称泰国在交通安全和部分旅游景点的救助都存在很大问题。在泰国，当地的交通其实并不发达，除了首都曼谷外很多地方都没有公共交通，于是游客们只能选择自租摩托车的交通方式，但是泰国的山路又弯曲，这是游客在泰频发交通事故的原因。此外，对于游客来说，泰国的盗窃、抢劫案件频发，受恐怖袭击威胁等也是泰国在安全和安保方面排名靠后的重要原因。

而据中国新闻网报道，随着中国人赴泰旅游人数的增加，中国游客在当地出现的各类安全事件也随之增加：

2016年11月29日、12月5日，先后有两名中国公民在罗勇府沙美岛海滩游玩时溺水，经抢救无效不幸身亡；

2017年上半年，在曼谷辉煌区、春武里府帕塔亚市等地，先后发生37起中国游客财物被抢被盗事件，其中不少为飞车抢劫，1名中国公民受伤；

2018年6月，2名中国公民在泰国南邦府附近一起摩托车交通事故中丧生。

如何做好防范？

请牢记“六个安全”

那么，如果身处泰国或有赴泰计划的旅客，该从哪些方面着手，做好安全防范呢？请记好下面“六个安全”：

1。跟团安全

参团前，认真阅读组团社提供的行程、报价、合同样本，签定正规合同。组团社承诺应以书面落实为准。签定合同后，双方应严格履行合约。

在泰期间发生“甩团”不要慌张，拨打泰国旅游警察电话1155报警（有中文服务）。中国领队应积极协调地接社解决纠纷。游客应记住组团社、领队姓名、电话及导游证号码。一旦出现纠纷，根据“境外纠纷，境内解决”原则，回国后依法维护自身合法权益。

2。人身安全

泰国社会总体治安良好，但某些路段会有飞车党或窃贼出没。注意保管好随身财物及贵重物品，财不外露，少携带大量现金。国内信用卡的密码保护在境外大多失效，需注意用卡安全、妥善保管。

外出尽量不用手提包，不要将挎包挎在靠路外的一侧。深夜尽量减少外出，不去偏僻或情况复杂的街区。

身份证、护照等重要证件，事先留好复印件或电子版。如遇财物、证件丢失，第一时间报警，取得有关部门出具的立案证明以申请理赔，并到中国驻泰国大使馆补办证件。

3。涉水安全

泰国海滩休闲项目多，浮潜、游泳等涉水安全事故也多。不可自恃水性好逞能，不可在风浪大或暗流激流处下水，不可在礁石等危险地带下水（如插有红旗等警示标志处），不可酒后下水，不可单独行动。在酒店泳池游泳，应在有救生员的开放时段下水。

浮潜应接受简单培训，正确掌握设备使用方法。年长者、高血压、心脏病（隐性）患者切勿浮潜。如同伴溺水发生死伤，应求助附近救生员，立即报警。

普吉岛、皮皮岛、竹子岛等海域曾发现剧毒僧帽水母，严重时其毒素可能致命，谨慎在上述海域下水游玩。

4。乘船安全

泰国海边有众多商店提供海上摩托艇租驾服务。租艇前，务必询问摩托艇投保、保险有效期、保险个人赔付比例等情况；检查摩托艇是否有旧伤，拍照留证；阅读租艇合同后签字；当面还艇，交接清楚。

一辆摩托艇成本价十几万泰铢。如发生刮蹭，请按照合同、保险条款给予合理赔偿。如被高价索赔，不要慌张，先通过导游和商家沟通一轮，协商无果后再拨打泰国旅游警察电话，请警察处理，通过游客法庭（帕塔亚等多个海边城市均有）快速结案。泰国存在黑市护照交易，租艇时切勿抵押护照，防止被盗。

选择正规的旅游、船务公司，报名前应先询问是否购买保险及理赔范围。坐船出海务必服从工作人员指挥，严格遵守安全要求，穿好救生衣，防止颠簸受伤。天气恶劣切勿出海。

5。驾车安全

泰国右舵左行，遵守交规，拒绝酒驾和疲劳驾驶。泰国“摩的”速度快，乘客无头盔保护，机动车数量多，有些路口无红绿灯，应减速谨慎驾驶。配备泰国地图GPS，如有必要提前熟悉路线，不要为跟车而危险超车。

必须购买泰国本地的交通安全保险，至少是最基本的交通强制险。此险入境口岸有售，但只保受伤人员，不保车辆。建议游客适当提高所购保险等级。

在泰国驾、租车（包括摩托），应持有国际驾照或泰国本地驾照。申请泰国驾照，应在泰有合法居留权（长居或短居均可，落地签、旅游签者除外）。

泰国确实存在边检官员允许持中国驾照者驾车入境的现象。但持中国驾照在泰国驾车不受泰国法律保护，一旦产生责任事故，驾驶人将承担相应风险和责任。

租车应找正规租车公司，问清楚租车合同条款，确保车辆保险有效。

打车应看好随身行李，记下车牌和司机执照号码，防止出事后无凭据，难以追查。

6。饮食安全

泰国常年气温较高，饮食习惯与中国有异，不要贪凉暴饮。就餐去正规饭店，防止饮食不卫生，发生腹泻。随身携带方便药箱，备好藿香正气水、退烧剂、创口贴、碘酒等常用药。慢性病患者应随身带药。

附录：实用电话

（均为24小时热线，另外标明的除外）

中国驻泰国使馆领保电话：02-245-7010

旅游警察：1155（泰、英、中文）

游客协助中心总部：02-356-0650（周一至周五，08：00-16：30，泰、英、中文），传真02-356-0655，邮箱touristcenter13@gmail.com

素万那普机场游客协助中心：02-134-4077

廊曼机场游客协助中心：02-535-3431，02-535-3433，083-131-2267

泰国国家旅游局：1672（泰，英，中文）

泰国旅行社协会素万那普机场咨询柜台：02-134-4263

报警：191

火警：199

急救：1669，1691，1646，1554

高速公路警察：1193，1543

车辆丢失或失窃：1192

泰国移民局：1178

综合：央视新闻、红星新闻（蒋伊晋、翟佳琦 王雅林 王春 董冀宁 潘俊文）、中国新闻网、观察者网、每日经济新闻报道

责任编辑：张玉