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普吉岛沉船最后画面曝光 北京蜜月夫妇阴阳两隔

普吉岛沉船最后画面曝光 北京蜜月夫妇阴阳两隔
2018年07月07日 15:12 新浪新闻综合
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　　原标题：心碎！普吉岛沉船最后画面曝光，北京蜜月夫妇阴阳两隔

　　来源：北京日报

　　7月5日，泰国普吉岛海域下午5时许发生的两起翻船事故。

　　据外交部领事司微信公众号消息，截至7月7日12时，两艘游船在泰国普吉倾覆事故的127名遇险中国游客中，共有78人获救，16人失联，33人死亡（含16名尚待最终确认身份的遇难人员）。

　　另据泰国军方搜救人员提供的消息，截至7日中午，普吉游船倾覆事故已造成至少38人遇难。

　　目前搜救工作仍在继续进行中。中国外交部和驻泰使领馆第一时间启动应急机制，协调泰方全力开展搜救工作。

图片来源：领事直通车图片来源：领事直通车

　　如今，距离事发已经过去两天了，更多令人心碎的事故细节也逐渐浮出水面……

　　沉船“凤凰号”

　　船体较高，稳定性差

　　据悉，倾覆的两条游船中，一艘名为“Zanetta”，船上载有39名游客，在梅通岛附近出事。截至5日晚，船上所有乘客已乘坐救生返回普吉岛，并确认安全。

　　而另一艘名为“凤凰潜水（Phoenix Diving）”的大型船只上载有105名游客。船长Somjing Boontham在接受泰国媒体采访时称，事发时船上有93名游客和12名工作人员及向导，游客大多为中国人。

　　目前，被确认遇难身亡和仍处于失联的中国游客乘坐的，正是这艘大型游船。

▲沉入水中的凤凰潜水号（图片来源：泰国《每日新闻》）▲沉入水中的凤凰潜水号（图片来源：泰国《每日新闻》）

　　浙江省公羊救援队提供的一段视频显示，下潜到海底，42米海底处发现了沉船。船内，仍有人类痕迹，但潜水员携带单瓶气瓶，只能在42米处停留3分27秒。

　　似乎和我们的想像不太一样，翻覆并造成数十人死亡的船只“凤凰号”（ฟินิกส์）在国内旅游网站上被称为“豪华游艇”。许多网友也在微博上表示，自己当时去普吉岛旅游时乘坐的正是这艘豪华游轮。

某旅游网站售卖的普吉岛凤凰号一日游项目某旅游网站售卖的普吉岛凤凰号一日游项目

　　根据旅游网站介绍，这艘宽8米、长38米的游船共分为四层，分为厨房、休息区、餐厅和潜水准备等功能区，并配备有普吉岛落差最大的水上滑梯，可以体验“直冲入海的刺激”。

旅游网站上关于凤凰号的介绍旅游网站上关于凤凰号的介绍

　　这艘船船体较高，风浪中的稳定性其实很不好。

　　那么事发时，船上的人们，到底经历了怎样的惊魂一刻？

　　倾覆游船船长回忆

　　海水涌入水泵来不及抽 船开始下沉

　　网上流传的多个视频显示，有网友拍下其沉没前舱内画面，窗外巨浪翻滚，船内晃动根本站不稳——

网友回传的海上画面网友回传的海上画面

　　据红星新闻报道，“凤凰潜水号”船长Somjing Boontham在事发后接受媒体采访时回忆，当时，船体受到了高达四五米海浪的袭击，船体随即发生翻覆。

▲“凤凰潜水号”船长事后回忆翻船经过（图片来源：泰国《民族报》）▲“凤凰潜水号”船长事后回忆翻船经过（图片来源：泰国《民族报》）

　　“7月5日，我们上午9点从查龙码头出发，前往皇帝岛。下午4点30分从皇帝岛返航。”Somjing Boontham称，“当我们抵达距离Koh Hei约两海里的 Mong Cape时，船的前部受到袭击，海水随后涌入船中，水泵来不及把水抽干，船就已经开始下沉。”

路过的船只拍下了“凤凰号”沉船前的画面路过的船只拍下了“凤凰号”沉船前的画面

　　“当时，我立刻喊船上的所有乘客，检查自己的救生衣是否穿戴好。两艘救生艇被放下，附近的几艘渔船也赶来帮助救援工作。”船长表示，“船沉得非常快，当时船上的工作人员努力让乘客们保持冷静，不要慌乱。”

路过的船只用绳索成功救援沉船上的游客路过的船只用绳索成功救援沉船上的游客

　　观察者网援引@泰国头条新闻 6日报道，凤凰潜水号当天在沉没前，恰好被一旁经过的“LOVE ANDAMAN”旅行社船员看到，船员用手机记录下了凤凰潜水号沉船前的最后影像。

　　在许多媒体报道中，多名游客均表示事发当天，天气状况从早晨开始一直晴好，下午的风暴来得非常突然，“难以预料”。

　　然而实际上，泰国当地媒体报道称，早在7月4日，普吉岛政府就已发布风浪预警，表示恶劣天气将一直持续到10日，这两艘船均属违规出海。

　　据悉，该预警报告由当地政府签发，称未来几日内，雷暴将覆盖普吉岛海域60%的岛屿，部分区域将遭遇暴雨，海浪最高超过2米，所有船只不得运行。而此次两艘船只为何能够贸然出海，目前尚未调查清楚。

　　北京新婚夫妇

　　结婚仅7天，却阴阳相隔！

　　除了事故细节，许多令人心碎的故事也逐渐展现在世人面前。

　　据红星新闻报道，一对来自北京的新婚夫妇来泰国度蜜月，却遭此横祸、阴阳相隔。

　　遇难者家属说，遇难者名叫李冠男（音），今年26岁，来自北京，是中国石油大学研究生，毕业刚工作一年。李冠男和妻子霍菲（音）是本科和研究生同学，相恋7年，6月29日刚结婚，这次到泰国是度蜜月。

　　李冠男大姨介绍，两人7月1日抵达曼谷游玩，3日到达普吉岛。7月5日发生事故后，李冠男的妻子霍菲被救起，但受伤严重，在送往医院之后，和家人通了一个视频电话，远在北京的家人才知道发生了船只倾覆事故，家人一直找不到李冠男。

　　其家人向红星新闻记者确认李冠男已经遇难，记者在医院公布出来所有生还者和失踪者名单上也没找到他的名字。

　　志愿者说，霍菲正在另一家医院接受治疗，目前没有生命危险。

　　全球最危险旅游地

　　泰国上榜了

　　近年来，由于地理位置、签证方便等原因，泰国成为了中国游客出境游的热门目的地。统计显示，2017年赴泰中国游客数量超980万人次，较2016年同期增长11.97%，为泰国带来超过5200亿泰铢（约合1047亿元人民币）的收入。2018年2月春节假期期间，共有120万中国游客赴泰旅游，创下了历史新高。

　　然而令人意外的是，上个月，英国一家保险公司将泰国评为了全球最危险的旅游地。

　　6月22日，海外网援引《英国每日快报》消息称，英国恩兹利保险公司（Endsleigh）编制的全球最危险旅游地排行榜前十名近期出炉。该报道称，在2017年旅游保险索赔中，有23%是在泰国完成的，这个数字近保险索赔总额的四分之一。并列第二的智利和美国，则各占保险索赔总额的15%。

　　从该保险公司的数据来看，有近四分之一的英国游客在前往泰国旅游前会加保旅游平安险，因为他们对赴泰旅行可能发生的意外灾害、行李遗失及班机延误等心怀恐惧。

▲资料图（图片来源：摄图网）▲资料图（图片来源：摄图网）

　　许多欧美网友吐槽，称泰国在交通安全和部分旅游景点的救助都存在很大问题。在泰国，当地的交通其实并不发达，除了首都曼谷外很多地方都没有公共交通，于是游客们只能选择自租摩托车的交通方式，但是泰国的山路又弯曲，这是游客在泰频发交通事故的原因。此外，对于游客来说，泰国的盗窃、抢劫案件频发，受恐怖袭击威胁等也是泰国在安全和安保方面排名靠后的重要原因。

　　而据中国新闻网报道，随着中国人赴泰旅游人数的增加，中国游客在当地出现的各类安全事件也随之增加：

　　2016年11月29日、12月5日，先后有两名中国公民在罗勇府沙美岛海滩游玩时溺水，经抢救无效不幸身亡；

 　　2017年上半年，在曼谷辉煌区、春武里府帕塔亚市等地，先后发生37起中国游客财物被抢被盗事件，其中不少为飞车抢劫，1名中国公民受伤；

 　　2018年6月，2名中国公民在泰国南邦府附近一起摩托车交通事故中丧生。

　　如何做好防范？

　　请牢记“六个安全”

　　那么，如果身处泰国或有赴泰计划的旅客，该从哪些方面着手，做好安全防范呢？请记好下面“六个安全”：

　　1。跟团安全

　　参团前，认真阅读组团社提供的行程、报价、合同样本，签定正规合同。组团社承诺应以书面落实为准。签定合同后，双方应严格履行合约。

　　在泰期间发生“甩团”不要慌张，拨打泰国旅游警察电话1155报警（有中文服务）。中国领队应积极协调地接社解决纠纷。游客应记住组团社、领队姓名、电话及导游证号码。一旦出现纠纷，根据“境外纠纷，境内解决”原则，回国后依法维护自身合法权益。

　　2。人身安全

　　泰国社会总体治安良好，但某些路段会有飞车党或窃贼出没。注意保管好随身财物及贵重物品，财不外露，少携带大量现金。国内信用卡的密码保护在境外大多失效，需注意用卡安全、妥善保管。

　　外出尽量不用手提包，不要将挎包挎在靠路外的一侧。深夜尽量减少外出，不去偏僻或情况复杂的街区。

　　身份证、护照等重要证件，事先留好复印件或电子版。如遇财物、证件丢失，第一时间报警，取得有关部门出具的立案证明以申请理赔，并到中国驻泰国大使馆补办证件。

　　3。涉水安全

　　泰国海滩休闲项目多，浮潜、游泳等涉水安全事故也多。不可自恃水性好逞能，不可在风浪大或暗流激流处下水，不可在礁石等危险地带下水（如插有红旗等警示标志处），不可酒后下水，不可单独行动。在酒店泳池游泳，应在有救生员的开放时段下水。

　　浮潜应接受简单培训，正确掌握设备使用方法。年长者、高血压、心脏病（隐性）患者切勿浮潜。如同伴溺水发生死伤，应求助附近救生员，立即报警。

　　普吉岛、皮皮岛、竹子岛等海域曾发现剧毒僧帽水母，严重时其毒素可能致命，谨慎在上述海域下水游玩。

　　4。乘船安全

　　泰国海边有众多商店提供海上摩托艇租驾服务。租艇前，务必询问摩托艇投保、保险有效期、保险个人赔付比例等情况；检查摩托艇是否有旧伤，拍照留证；阅读租艇合同后签字；当面还艇，交接清楚。

　　一辆摩托艇成本价十几万泰铢。如发生刮蹭，请按照合同、保险条款给予合理赔偿。如被高价索赔，不要慌张，先通过导游和商家沟通一轮，协商无果后再拨打泰国旅游警察电话，请警察处理，通过游客法庭（帕塔亚等多个海边城市均有）快速结案。泰国存在黑市护照交易，租艇时切勿抵押护照，防止被盗。

　　选择正规的旅游、船务公司，报名前应先询问是否购买保险及理赔范围。坐船出海务必服从工作人员指挥，严格遵守安全要求，穿好救生衣，防止颠簸受伤。天气恶劣切勿出海。

　　5。驾车安全

　　泰国右舵左行，遵守交规，拒绝酒驾和疲劳驾驶。泰国“摩的”速度快，乘客无头盔保护，机动车数量多，有些路口无红绿灯，应减速谨慎驾驶。配备泰国地图GPS，如有必要提前熟悉路线，不要为跟车而危险超车。

　　必须购买泰国本地的交通安全保险，至少是最基本的交通强制险。此险入境口岸有售，但只保受伤人员，不保车辆。建议游客适当提高所购保险等级。

　　在泰国驾、租车（包括摩托），应持有国际驾照或泰国本地驾照。申请泰国驾照，应在泰有合法居留权（长居或短居均可，落地签、旅游签者除外）。

　　泰国确实存在边检官员允许持中国驾照者驾车入境的现象。但持中国驾照在泰国驾车不受泰国法律保护，一旦产生责任事故，驾驶人将承担相应风险和责任。

　　租车应找正规租车公司，问清楚租车合同条款，确保车辆保险有效。

　　打车应看好随身行李，记下车牌和司机执照号码，防止出事后无凭据，难以追查。

　　6。饮食安全

　　泰国常年气温较高，饮食习惯与中国有异，不要贪凉暴饮。就餐去正规饭店，防止饮食不卫生，发生腹泻。随身携带方便药箱，备好藿香正气水、退烧剂、创口贴、碘酒等常用药。慢性病患者应随身带药。

　　附录：实用电话

　　（均为24小时热线，另外标明的除外）

　　中国驻泰国使馆领保电话：02-245-7010

　　旅游警察：1155（泰、英、中文）

　　游客协助中心总部：02-356-0650（周一至周五，08：00-16：30，泰、英、中文），传真02-356-0655，邮箱touristcenter13@gmail.com

　　素万那普机场游客协助中心：02-134-4077

　　廊曼机场游客协助中心：02-535-3431，02-535-3433，083-131-2267

　　泰国国家旅游局：1672（泰，英，中文）

　　泰国旅行社协会素万那普机场咨询柜台：02-134-4263

　　报警：191

　　火警：199

　　急救：1669，1691，1646，1554

　　高速公路警察：1193，1543

　　车辆丢失或失窃：1192

　　泰国移民局：1178

　　综合：央视新闻、红星新闻（蒋伊晋、翟佳琦 王雅林 王春 董冀宁 潘俊文）、中国新闻网、观察者网、每日经济新闻报道

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泰国普吉岛游船翻覆已致多人遇难 乘客大部分是中国人

责任编辑：张玉

泰国普吉岛沉船
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