普吉岛沉船扬州90后夫妻不幸遇难 出事前曾报平安

原标题：“本来今天就回来了”扬州90后小夫妻普吉岛不幸遇难 ，出事前曾“微信报平安”

最新消息：33名中国人遇难，仍有23人失踪。

▲视频来源 观察者网

遇难者中，

有一对来自江苏扬州高邮的“90后”小夫妻

7月5日，两艘共载127名中国游客的游船在泰国普吉海域发生倾覆，遇难者中，有一对来自扬州高邮的“90后”小夫妻。

扬子晚报记者从高邮相关方面采访了解到，死者都出生于1990年，虚岁29岁，去年刚刚结婚，是一对“旅游达人”。

就在刚刚，扬子晚报记者找到男性死者的家人，沉浸在悲痛中的家人，忍痛告诉记者如何确认弟弟和弟媳遇难的细节。

记者采访了解到，男性死者吕先生在高邮一家邮政储蓄银行工作，妻子小陈是该市南海中学老师，教初中地理，此前在高邮市界首镇中学当老师，后来调进市区任教的。两个人的工作都很稳定，收入也不错，因为去年刚结婚，还没要孩子，家中长辈才50多岁，还年轻，不需要他们照顾。两个人有时间、有精力，都喜欢旅游。只要有假期，两个人经常出去旅游，是朋友圈中小有名气的“旅游达人”。

扬子晚报记者连线吕先生的姐姐胡女士，她告诉记者，自己刚刚送父亲及弟媳的家人共6人去南京，6个人准备乘飞机去泰国处理后续事宜。现在，自己正在朝高邮的家中赶。

父亲及其他亲戚，将乘坐今天下午的飞机去泰国。自己和母亲之所以没有去，是因为母亲上周刚做了手术，自己要留在家里照顾母亲。

“爸爸今年60岁不到，人很坚强，从昨天知道噩耗到现在，他一直没有哭过。我知道，爸爸是在强忍着悲痛，其实，我倒是宁愿他能哭出来，不希望他总这么憋着，真怕爸爸憋出什么问题来。”胡女士说。

弟弟和弟媳在是怎么在这次事故中确认遇难的？胡女士告诉扬子晚报记者，两个人是在 7 月 2 日前后出发到泰国旅游的，本来今天就该退酒店回来了。

游船在泰国普吉海域发生倾覆后，家里人都很揪心，一开始官方公布的死者和幸存者的名单中，没有弟弟和弟媳，自己就动用个人关系，找到普吉岛当地的志愿者朋友，告诉朋友弟弟和弟媳穿的什么衣服、戴的什么项链、有什么明显的体貌特征等等，最终朋友在打捞上来的遇难者遗体中，发现两具与弟弟和弟媳衣着及体貌特征很像的遗体。这时自己才知道，弟弟和弟媳遇难了。

胡女士说，谁能够想到出去旅游，会出这么大的事？按照小两口的规划，两人旅游回来就想着要宝宝了，家里的长辈也准备着当爷爷奶奶外公外婆了，结果却发生了这样的惨剧！采访中胡女士还提供了一个令人心碎的细节：“出事前一天晚上，我妈妈还和儿媳妇在微信上互动的，妈妈提醒他们小夫妻要注意安全。弟媳说，我在船舱里，很安全，还请长辈们放心的。没有想到，竟然出了这么大的事！”

医院里有不少浙江游客

一家5口去普吉岛，4人不幸遇难！

一位在泰国工作的志愿者姑娘说，送到医院的20多位伤者中，一半都来自浙江。

钱江晚报记者随后赶往普吉中心的瓦其拉医院。游船倾覆事件的伤者和遇难者遗体目前都被送到这家医院，这里也是当地最大最好的医院。

在医院，钱江晚报记者遇到了遇难的杭州阿里员工的家属。他们一家5口到泰国旅游，遇到这次事故，现在已有4人遇难，老人的夫人、儿子儿媳和孩子，都没了，只剩下老人一个。老人坐在那里，手一直按着自己的胸口，心痛到无法言语。

男子发惊涛巨浪视频给女友

2分钟后船翻了

事发时其中一艘游船上，一名华人潜水员将海面情况视频发给女友，2分钟后他所搭乘的船翻了。据潜水员的朋友介绍，他已经安全上岸。

船主被指执意在恶意天气出海

泰国当局：如若查明，采取法律行动

据外媒报道，警方已针对沉船事故展开调查。根据初步调查，出事船只都有注册，且事发时没有超载。

泰国副首相兼防长巴维指出，气象局已经发出警告，提醒船只不要在7月4日至6日出海，因此若查明出事船只的船主及船长不顾警告，执意在恶劣天气出海，当局将对他们采取法律行动。

他说：“我问他们（船主及船长）为何出海，他们说当时没有强风，但气象局早已发出警告。他们不顾警告，就要负起责任。”

泰国气象局6日发布消息称，狂风暴雨会持续袭击泰国南部地区，可能掀起3米高的海浪，船只受促不要出海。

普吉岛海事机构为此禁止从普吉岛出发到皮皮岛（Koh Phi Phi）和皇帝岛的船只出港，但前往攀牙湾（Phang Nga Bay）、桃花岛（Koh Lon）及其他邻近普吉岛岛屿的船只则能继续行程，当局要求提高警惕，小心航行。

速扩！亲属签证绿色通道开启

泰国驻华大使馆（北京）游客家属求助热线：（+86）18311452813；泰国驻上海总领事馆：（+86）18616228639。普吉落地签和加急签证办理所需材料（提交护照即可领取）：①护照；②照片2张；③往返机票订单；④亲属关系证明文件。帮忙扩散！

来源|扬子晚报记者 陈咏 综合 钱江晚报（qianjiangwanbao）、都市快报、中国新闻网、人民日报、梨视频

责任编辑：张玉