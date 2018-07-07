专家谈中方反制美挑起经贸摩擦:具有正当性坚定性

原标题：[中方反制美挑起经贸摩擦]专家：中国立场具有正当性和坚定性

国际问题专家认为，美国单方面挑起的贸易战，实质是多边主义和单边主义的较量。中方采取必要措施捍卫自身利益，具有正当性和坚定性。

美国公然违反世贸规则，对340亿美元中国产品加征关税，发动迄今为止经济史上规模最大的贸易战。专家表示，面对美国的霸凌行为，中国不得不采取有效措施进行反击。中方的立场具有正当性和坚定性。

中国国际问题研究院常务副院长 阮宗泽：首先美国是挑起方，中国是应对方，美国是把这场贸易战强加给中国。那么对中国来讲，我们要采取必要的措施来捍卫国家利益和人民的利益。中方一直坚持通过谈判协商来解决双方的分歧，也展现出了非常大的诚意和积极性，但是现在美国方面丧失理性，出尔反尔，挑起了这场贸易战，中方采取了坚定有效的措施。

美国政府近来采取的一系列单边主义和贸易投资保护主义措施，在世界范围内引起广泛担忧和谴责。

专家认为，美方把此轮中美贸易争端升级为贸易战，预示着今后一段时间，中美在经贸领域的博弈会呈现长期化。但这样的一场博弈，没有赢家。

阮宗泽：这一场贸易战，它的实质是多边主义和单边主义的较量，是自由贸易和保护主义的较量。那么美国这样一个做法，实际上它是在向全世界开火，也是搬起石头砸自己的脚。所以中国站在正义的一方，而美方的立场是站在历史错误的一方。所以从长远看，中方有信心，国际社会同样有信心能够遏制住美方这种单边主义、保护主义的行为，共同维护国际多边贸易体系健康稳定地发展。

专家表示，中美贸易额从两国建交时的25亿美元，到2017年突破5800亿美元，说明中美关系是互利共赢的。美方发动贸易战的错误行为，直接冲击了中美关系发展。

阮宗泽：从过去和未来看，中美之间的共同利益大于分歧，所以中美合作的空间还是非常的广泛。只是在现在这种情况下，我认为美方一些人误判形势，而且低估了中国采取有力反击措施的这种决心和意志。那么在这种情况下，中国也要坚决地回击，然后共同塑造和规范未来的中美关系。中国这样一种行为，也是在参与塑造未来的中美关系，来约束美国的行为。

责任编辑：张玉