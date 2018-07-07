原标题：突发！深航一航班降落呼和浩特时偏离跑道，机场暂时关闭
[突发！深航一航班降落呼和浩特时偏离跑道，机场暂时关闭]今天下午，有网友称，深圳航空ZH9127航班从武汉飞往内蒙古呼和浩特，到达呼和浩特白塔国际机场时飞机进入草坪，导致机场关闭。北青报记者从深圳航空公司和呼和浩特白塔机场了解到，此事属实，机场暂时停止运营，预计需关闭到今日19时。
北青报记者从深圳航空客服处了解到，目前ZH9127航班已于13时43分到达呼和浩特白塔国际机场。在下午2点前，公司确实收到反馈，飞机在降落时偏离跑道，进入草坪，目前正在等待拖车前往处置，具体原因尚不清楚。同时客服称，目前没有接到机上工作人员和乘客因此受伤的消息。（北青报记者 李涛 实习生 戴幼卿）
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