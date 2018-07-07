原标题：吴伯雄看连战出访大陆：两岸实在不能硬碰硬

[观察者网 综合报道]中评社7月7日报道，针对中国国民党前主席连战将于下周前往大陆参访，中国国民党前主席吴伯雄7日表示，“这是好事”，两岸实在不能硬碰硬，不能对立，总要有人让两岸关系圆润一下。

吴伯雄认为，现在民进党执政，两岸沟通管道全断了，民间要多来往，这次连战从台湾带了一批民间人士去大陆，“这是好事”，两岸不能硬碰硬，不能对立。

对于“国共论坛”迟迟不能举办，吴伯雄替现任党主席吴敦义抱屈。 他说，主要还是吴敦义的身份被管制，“（吴敦义）做的很辛苦，我很清楚也很同情”，这只能说，民进党够狠，不管谁来接国民党，总想要消灭。

连战出访大陆定调“不代表国民党”？吴伯雄解释，连战以个人名义，从台湾带了一些具有代表性的人去大陆。

被问到国民党是否被边缘化？ 吴伯雄解释，大陆对国民党还是表达善意，因为国民党至少不会搞“台独”。

是否还有机会代表国民党去大陆？ 吴伯雄表示，即使未来出访大陆，一样不会有太大政治性，上个月去了一趟宁夏兰州，只是飞机的飞行时数比较久，要花四小时，不过摊开地图，兰州位于是在大陆的中心点，其实并不是特别偏远。

中评社认为，在两岸紧张情势不断升高、台湾经济内忧外患、台湾青年出路堪忧之际，国民党前主席吴伯雄、洪秀柱、连战纷访大陆，有重要意义。

中评社评论称，几位国民党前主席，都对当前两岸关系陷入僵局深感忧虑。因此，他们不管以什么名义或方式前往大陆，主要目的是：为民族祈福，盼两岸和平；为台青寻出路、为台湾谋发展；解两岸的结，融两岸的冰，谋民族的复兴，无私无我，令人敬佩！

责任编辑：张申