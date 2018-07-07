普吉翻船事故幸存者:整个下沉过程可能10秒都不到

原标题：第一现场 | 泰国普吉翻船事故多方争分夺秒全力救援

自5日傍晚发生游船倾覆事故以来，泰国普吉岛查龙湾码头一片忙碌。这起事故牵动着中泰两国人民的心，来自两国政府、民间的救援力量陆续汇集到这里，争分夺秒展开救援。

一场接一场的新闻发布会，焦急等待救援进展的各路记者……普吉岛海域翻船事故救援指挥中心在查龙湾码头彻夜运转。

中国驻泰国大使吕健与泰国普吉府府尹诺拉帕7日中午在查龙湾码头的救援指挥中心举行联合发布会。吕健说，中国政府联合工作组已与泰方救援工作组展开了首次联席会议，目前中方已经有两支救援队抵达普吉，马上将参加下一步搜救工作。

据泰国普吉府通报，截至当地时间7日13：50分，已有38人遇难，仍有18人下落不明。 普吉府府尹诺拉帕说，7日救援队伍将彻底搜查“凤凰号”遗骸，搜出“凤凰号”内的遇难者，之后再加大对海面进行搜寻。

6日，在泰国普吉，救援队成员在水下搜救。

多方力量全力搜救

诺拉帕在指挥中心接受新华社记者采访时说，军方和民间都出动船只展开全面搜索。6日，泰方共出动十几艘大船、5架直升机和70多名海军士兵参与救援，空军也安排多名飞行员待命。“在6日的搜救活动中，我们救起了两名幸存者，其中一名是中国人。”

“一艘船（“凤凰”号）沉没在海底44米深的地方。”在救援现场，来自民间的普吉蓝海救援队成员“牛仔”对记者说，这里的海底结构较为复杂，他们先后下水两次，终于在第二次发现了沉船，并隐约在封闭的船舱内看到了遇难者，由于海水太深，“我们正在商量下一步行动”。

当地时间5日17时45分左右，两艘游船在返回普吉岛途中突遇特大暴风雨，分别在普吉珊瑚岛和梅通岛附近发生倾覆并沉没，船上载有133名游客，其中包括127名中国游客。

7日，中国驻泰国大使吕健及中方工作人员来到救援指挥中心与泰方救援力量开会。新华社记者杨舟摄

中国外交部发言人陆慷6日表示，中国政府和中国驻泰使领馆将继续全力为泰国普吉游船倾覆事故中中国同胞及其家属提供协助。

陆慷在当日例行记者会上说，党中央、国务院对此高度重视，习近平总书记等党中央、国务院领导作出重要指示和批示。外交部第一时间启动应急机制，牵头成立多部委联合工作组赶赴泰国协助工作。

中国驻泰国大使吕健7日凌晨同中国政府联合工作组组长、外交部领事司副司长陈雄风、驻宋卡总领事周海成前往普吉行政医院，看望在5日普吉游船倾覆事故中受伤的中国同胞及家属，并协调院方全力救助，并组织志愿者教师和留学生赶赴各医院提供协助。

7日凌晨，中国驻泰国大使吕健和领事司陈雄风副司长率领的外交部联合工作组，赶往普吉当地医院看望慰问受伤中国游客。新华社记者秦晴摄

陆慷提供了有关联系电话：外交部领保中心热线：12308，中国驻泰国使馆求助热线：0066-642351752，0066-820367651。

此外，来自交通部的10人救援队和来自浙江海宁的7人救援队7日早上已抵达普吉，随身携带了潜水器材和多波速雷达等设备，将同泰方一起进行搜救。

幸存者回忆惊魂一刻

中国驻泰国宋卡总领事馆介绍，涉事游船中的“艾莎公主”号上的35名中国游客全部获救；“凤凰”号92名游客中有43人获救。记者7日凌晨在普吉岛救治中国伤员的医院里，找到了部分“凤凰”号上的幸存者。

高三刚毕业来自广东的林同学与另外4名同学一起来普吉岛旅游，他描述了船只倾覆时的惊魂场面：

回程我们还没上船时天已经黑了。船方工作人员说回程要两个多小时，但有风会开快一点，我们也不知道这种情况不允许开船的。航行途中浪已经有二楼那么高了，而我们那个游艇是三层。

等到船倾斜很严重的时候，他们（船员）才叫里面的人出来。后来可能那船已坚持不了了，船员才叫我们穿救生衣，也没有开广播教我们什么怎么做。

我们从（船舱）里面跑出来，大概也只有五、六秒，来不及思考。导游一开始跟我们说，“我都没穿救生衣，你们怕什么？”但是后来他是第一个冲上二楼的。这时船已经开始垂直地沉下去了。整个过程可能10秒都不到……

6日，在泰国普吉，救援人员搬运遇难者遗体。

林同学被暴风雨和巨浪打落水中后奋力划到了圆形救生皮筏艇上，他还记得周围一片哭叫声。精疲力竭的他瘫倒在艇上，发现艇内的海水已被血染红。同行的其余4人中还有一人尚未找到。

据泰国《民族报》等媒体报道，7月4日至6日泰国气象厅发布气象预警，禁止普吉海域船只出港。泰国副总理巴威6日下午表示，涉事船只不顾气象厅警告擅自出海，船长和船主应对此事负责，并警告将采取法律行动。

另一名中国游客林先生告诉记者，他与其他游客返程登船的时候，乌云已经来了。

记者：回程排队的时候乌云已经来了？

对，就是还没有上船的时候乌云已经来了。我们就只能听他们的。就一直开，开了一个多小时，那时候浪已经很大，我们里面的人都很害怕。那个浪已经有楼这么高，我上到二楼的时候，二楼已全部浸满了水，一楼由于有玻璃罩着就没有水，但是二楼已经有水了。还有船舱里面，侧的两边都进满水，轮机室里面都进满水。

记者：当时船上的人是什么样的情绪？

无助啊！在海中央根本什么办法都没有，导游说穿好救生衣就赶紧出来，里面的人就开始哭了，已经开始尖叫了。我就跳上一个红色的罐爬上二楼。我是后来才出来的，我是沉到水里后来才出来的，我出来后就找不到人了，全都乱套了。我朋友是抓着栏杆，船已经竖成这样，他抓着栏杆在最顶上，已经是悬空的。

记者：你在海上飘了多长时间？

不知道，感觉飘了好久，又好冷，海风好冷，雨水打在身上真的整个人都是颤抖的。

记者：杨舟

责任编辑：张玉