深圳航空:航班降落呼和浩特时冲出跑道 无人受伤

原标题：深航一航班降落呼和浩特时偏离跑道：旅客已正常下机，无受伤
7月7日下午，深圳航空官方微博发布消息称，今天下午13时43分，深圳航空一架波音737飞机（飞机号B-5412）执行ZH9127武汉-呼和浩特航班，在呼和浩特机场正常降落后，在脱离时滑出快速脱离道。机上124名旅客和9名机组成员未受影响、旅客已正常下机，无人员受伤。深航已安排运力做好后续航班。
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