我不是药神上映前 国务院医改领导小组收到新任务

原标题：“我不是药神”上映前，国务院医改领导小组收到新任务

撰文 | 董鑫 屈畅 张月朦

这两天，有部电影刷爆了政知道（微信ID：upolitics）的朋友圈。

这部豆瓣评分9.0的电影，改编自一个真实的故事：代购“印度格列宁”。

在电影中，这是一种治疗慢粒白血病的救命药，原版与印度仿制版存在近百倍的差价，有些吃不起原版药的病友，因为仿制药和代购的存在而活了下来。

走出电影院，不少人都在议论，很多抗癌药都是天价，这些救命药究竟是“救命”还是“索命”？

时至今日，电影中的故事在现实中又会有怎样的走向？政知道（微信ID：upolitics）想来谈谈。

“天价救命药”

电影中“药神”的原型叫陆勇，“神药”格列宁就是治疗慢粒性白血病的救命药格列卫。

陆勇的故事，大家这几天应该回顾很多遍了，政知君不再赘述。

故事的矛盾在于，天价的原版格列卫和价格是前者百分之一的仿制药。

“刚得病的时候，一年的药费就要28.8万元，当时都能在我家无锡这里买套房了。”5日早上，在接受政知道（微信ID：upolitics）专访的时候，陆勇如是说。

为什么救命药这么贵？就因为它们是进口药吗？

不止。

医药企业在世界范围内首次研制的新药被称为“原研药”，这些药品都有着漫长的研发周期，还包括各种动物试验、临床试验，还要经过各个国家药品监管部门的批准之后才能上市。

我们很多进口的救命药都是这样的“原研药”。

它们都是专利药，有很长的专利保护期。在专利期内，这种药在哪个国家卖都不会便宜。

还是举格列卫的例子。

在2015年，格列卫的销售价格为（人民币）：

中国内地 2.3万元-2.58万元/盒

中国香港1.7万元-1.9万元/盒

美国1.36万元/盒

日本1.6万元/盒

韩国0.97万元/盒

政知道（微信ID：upolitics）要说明一下，“救命药”卖出高价，是因为药品研发的成本太高，企业要获得足够的利润才能继续新药的研发。

为什么这么贵？原因有二。

第一，税率高。

第二，流通环节多，层层加价。

“穷病怎么治”

电影里，假药贩子张老板说过一句话：

这个世界上很多病都能治好，唯有一种病你怎么都治不了，那就是穷病。

现实中，治疗“穷病”的药方，我们一直在开。有一个天然的“药方”叫做仿制药。

2013年4月，格列卫在中国的专利保护到期，至今已经有了不少中国版的仿制药，一盒12片售价在200元左右。

还有一种人为干预的“药方”，叫做药品专利强制许可。

2001年，WTO多哈部长会议通过了《TRIPS协议与公共健康多哈宣言》，在各国出现公共健康危机的时候，即便所需药品仍在专利期，也可以仿制。

不过，这种“药方”目前没有在中国使用过。

我们应用最多的应该是第三种，纳入医保。

还是举例格列卫，2017年底，格列卫就纳入国家医保并在全国落地执行，每个省份报销比例略有不同，平均报销比例70%，个别省市报销比例85%。

陆勇说，如今通过医保，大部分患者一个月的花费只要1000多元钱，大家基本都负担得起了。

格列卫纳入医保的时候，专利期已过，国产仿制药已经上市。还有很多仍在专利期的高价救命药，它们怎么办？

这是政知道（微信ID：upolitics）要说的下一个问题。

药价谈判

药价谈判是借助国内市场作为谈判资本，来换取药品价格的降低。毕竟，纳入医保、不用全额自费的药品，在销售市场上会更受欢迎。

很多国家都有这样的机制。

在中国，第一次国家层面的基本医保药品目录准入谈判是在2017年。

去年6月16日，有44个药品谈判分4组同时进行，企业方有两次报价机会，如果最低报价比医保预期支付标准高出15%以上，则谈判终止。反之，双方可以继续磋商，最后确定的支付标准不能超过医保预期支付标准。

谈判从上午10点开始，一直到当天20点。

最终，有36种谈判药品被纳入2017年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》乙类范围，价格平均降低44%。

36种药品中，有31种是西药，其中15种是肿瘤治疗药，涉及肺癌、胃癌、乳腺癌、结直肠癌、淋巴瘤、骨髓瘤等常见癌种；还有5种是中成药，其中3种也是肿瘤药。

在西药中，有一种叫做曲妥珠单抗，它还有一个更为人知的名字——赫赛汀，这是一种乳腺癌的“救命药”。

陆勇告诉政知道（微信ID：upolitics），随着医保政策的不断调整，找他买药的人在变少，一两个月才会遇到一次。也有过乳腺癌患者想买印度版的仿制赫赛汀，他会告诉她们，印度赫赛汀，得5000多元一支，走国内医保报销买原研药，其实更便宜。

这样的谈判还在继续。

4月28日的国新办发布会上，国家卫生健康委员会副主任曾益新就表示，对未纳入医保的抗癌药实行医保准入谈判拟于5月1日后启动。

降税+降价

5月1日之后启动的不止是新一轮药价谈判。

原研药在中国卖得贵，刚才政知君解释过，第一个原因就是关税高。

今年两会之后的总理记者会，国务院总理李克强作出“抗癌药品进口税率力争降到零税率”的承诺。

4月10日下午，李克强去考察了上海罗氏制药有限公司，这是瑞士罗氏制药公司的药品及诊断产品生产基地，在中国跨国制药公司中肿瘤领域排名第一。

他对这家外企负责人说：

我们可以将一些药品纳入医保报销目录，采取政府采购等方式，希望罗氏制药生产的抗癌药等重大疾病药品价格能够更加优惠公道一些。

两天之后，4月12日，国务院常务会议召开。会议决定，

从2018年5月1日起，将包括抗癌药在内的所有普通药品、具有抗癌作用的生物碱类药品及有实际进口的中成药进口关税降至零，使我国实际进口的全部抗癌药实现零关税。

救命药卖出高价的第一个问题解决了，还有第二个。

时隔两个月，李克强又在国务院常务会议提出了新要求：

抗癌药是救命药，不能税降了价不降。

我们已经对抗癌药实施了零关税，下一步主要是要严防中间环节层层加价。

李克强要求，新一届国务院医改领导小组成立后，第一件事就是要切实把抗癌药价格降下来。

医改领导小组

有必要交代一下背景。

政知道（微信ID：upolitics）能搜索到的“国务院深化医药卫生体制改革领导小组”组成人员信息还停留在2016年。

显然，这几位领导的职务如今都有了变动，卫计委也成为“走入历史”的部门。

但有一个新部门成立了。

根据国务委员王勇在第十三届全国人民代表大会第一次会议第四次全体会议上所作的关于国务院机构改革方案的说明：

将人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，国家卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责，国家发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，民政部的医疗救助职责整合，组建国家医疗保障局，作为国务院直属机构。

这一直属机构的主要职责是：

拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施，监督管理相关医疗保障基金，完善国家异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保范围内的医疗机构相关服务行为和医疗费用等。

目前，“国务院深化医药卫生体制改革领导小组”的最新组成人员还未公布。

国家医疗保障局已经亮相。

5月的最后一天，国家医疗保障局挂牌组建完毕，抗癌药降税的后续措施也正在落实。

对于医保目录内的抗癌药，下一步将开展专项招标采购，在充分考虑降税影响的基础上，通过市场竞争实现价格下降。

对于医保目录外的独家抗癌药，有关部门将开展准入谈判，由医保经办机构与企业协商确定合理的价格后纳入目录范围。有效平衡患者临床需求、企业合理利润和基金承受能力。

看电影的时候，有小伙伴问了政知道（微信ID：upolitics）一个问题，万一有那么一天，要豁出家底去治病，病治好了，家怎么办？

政知君很希望，真的能有两全之策。

资料 | 经济参考报、证券时报、新华社、北京晚报、北京晨报、北京青年报等

责任编辑：张申