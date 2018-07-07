潜水员首次进入凤凰号船体2层搜寻 未发现失联者

原标题：独家视频：潜水员首次进入“凤凰号”船体二层搜寻未发现失联者

央视记者骆魏今天下午随搜救船抵达“凤凰号”游船翻沉地点。搭载92名中国游客的“凤凰号”在5日倾覆，目前还有大批在该船上的失联中国游客。该船是一艘两层结构的游船，此前泰国潜水队员曾下潜对船体外部和顶层进行搜寻，发现部分遇难者遗体。今天是首次进入船体的二层进行搜寻，截至目前还未在第二层船舱发现失联者。

在下午的搜救过程中，央视记者也翻拍到了潜水人员在水下拍摄的船体内部的视频画面。（央视记者 骆魏）

责任编辑：张玉