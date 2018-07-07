泰国翻船一女性遇难者遗体找到 手机多条家人信息

原标题：泰国翻船一女性遇难者遗体找到 手机有数十条家人信息和未接电话 丨沸点
一位女性遇难者遗体上挂着一部手机，手机在防水袋里没有受损，上面还有数十条家人的信息和未接电话。新京报记者 彭子洋 摄
新京报快讯（记者彭子洋 张彤）7月5日，两艘载有127名中国游客的船只突遇特大暴风雨发生倾覆。今日（7日）据新华社报道，泰国军方搜救人员提供的消息，截至7日中午，普吉游船倾覆事故已造成至少38人遇难。当地时间14时许，救援人员发现一具女性遇难者遗体，身上挂了一个装在防水袋里的手机，没有受损，上面还有数十条家人的信息和未接电话。
当地时间7日上午9时许，新京报记者随泰国当地救援队出海。当地时间14时许，一具成年女性遇难者遗体被打捞皮筏艇转移到运输遗体的军舰上。记者看到，这名遇难者脖子上用细绳挂了一个手机，手机装在橙色防水袋里。
随后，泰方救援人员按亮手机屏幕，发现手机没有受损，首页显示了数十条信息和未接电话。于是让懂中文的翻译尝试根据来电回拨过去，但因手机有密码无法解锁，只好作罢，后又装回防水袋，跟随该遇难者一起装入尸袋，因长期泡水面目变形，暂无法辨认该遇难者身份。
现场照片可看到，屏幕显示时间为7月7日14时34分，下面有数条“王京某”的微信消息，以及数十条未接来电。
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