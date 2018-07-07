原标题：（时政）纪念全民族抗战爆发81周年仪式在京举行 蔡奇主持

新华社北京7月7日电纪念全民族抗战爆发81周年仪式7日上午在中国人民抗日战争纪念馆举行。中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇主持纪念仪式。

卢沟桥畔，细雨纷纷。中国人民抗日战争纪念馆巍然矗立、庄严肃穆。10时许，在全场高唱国歌声中，仪式开始。首都学生代表饱含深情地集体朗诵了“王雨亭家书”“王孝慈家书”两封抗战家书，首都志愿者合唱团合唱了《黄河大合唱》第四乐章《黄水谣》、第七乐章《保卫黄河》，表达了年轻一代弘扬伟大抗战精神、传承革命英烈理想的坚定信念。

随后，各界代表缓步拾阶而上，依次来到抗战馆序厅，手捧由红色石竹、黄色菊花、绿色小菊组成的花束，敬献在象征着中华民族团结抗战的大型浮雕《铜墙铁壁》前，并向抗战英烈鞠躬致敬。各界代表还一同参观了“伟大抗战、伟大精神——纪念全民族抗战爆发81周年主题展览”。

中央有关部门、北京市和中央军委政治工作部负责同志，参加过抗日战争的老战士代表、抗战烈士遗属代表，首都各界群众代表等约500人参加仪式。（完）

责任编辑：张玉