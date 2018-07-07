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泰国普吉翻船事故部分失踪和遇难者名单公布(图)

泰国普吉翻船事故部分失踪和遇难者名单公布(图)
2018年07月07日 18:50 封面新闻
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　　原标题：泰国普吉翻船事故部分遇难者名单公布

　　据人民日报7月7日中午发布的信息，泰国游船翻船事故已造成33名中国人遇难，仍有23人失踪。封面新闻记者在泰国普吉岛瓦其拉医院看到一份事故船上幸存者及失踪、遇难人员名单（部分）。封面新闻 记者 杨雪 谢凯

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泰国普吉岛游船翻覆已致多人遇难 乘客大部分是中国人

责任编辑：张玉

翻船遇难者事故
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