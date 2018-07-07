生态环境部督查京津冀及周边 1天查涉气问题146个

原标题：生态环境部督查京津冀及周边地区，一天发现涉气问题146个

7月6日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展，200个督查组按照工作方案要求，对京津冀及周边地区201个县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题146个（见附件）如下：

一、检查清单内涉气“散乱污”企业1413家，发现整改不到位问题11家，占比为0.8%；未发现清单外涉气“散乱污”企业。

督查组检查发现，清单内涉气“散乱污”企业存在整改不到位问题11家。其中，北京市通州区1家；河北省石家庄市灵寿县1家，邢台市南和县5家；山东省菏泽市开发区1家；河南省郑州市金水区3家。

二、检查清单内应淘汰燃煤锅炉企业341家，未发现拆除不到位问题；发现清单外应淘汰燃煤锅炉32台。

督查组检查发现，清单外应淘汰燃煤锅炉32台。其中，北京市昌平区海泽水园洗浴中心1台（2蒸吨）；河北省石家庄市长安区三鑫物流园区7台（2台0.5蒸吨以下、5台0.8蒸吨以下）、长安区科翔运输有限公司1台（0.5蒸吨以下）、长安区古城东路无名废纸箱仓库1台（0.5蒸吨以下）、长安区石家庄金牧库房1台（0.5蒸吨以下）、长安区体育北大街无名无纺布厂1台（2蒸吨）、晋州市润泽纺织有限公司1台（0.12蒸吨）、晋州市佳润纺织厂1台（0.2蒸吨）、无极县安泰达汽车零部件有限公司1台（2蒸吨），廊坊市固安县柳泉镇李凯电动车销售部1台（0.1蒸吨）、固安县中福惠众农业技术开发有限公司1台（1蒸吨）、固安县东红寺洗车1台（1蒸吨）、永清县小程铲车液压修配厂1台（1蒸吨），保定市徐水区安肃镇小辛庄村兄弟钣金件制造厂1台（0.1蒸吨）、徐水区安肃镇小辛庄村兴达液压厂1台（0.1蒸吨）、徐水区崔庄镇商庄村无名挖掘机修理厂1台（0.1蒸吨）、徐水区城外香农家院正对面挖掘机修理厂1台（0.1蒸吨）、蠡县辛兴镇宋三车行1台（0.1蒸吨）、蠡县光速网吧1台（0.2蒸吨）、蠡县辛兴镇老凯香辣虾烧烤1台（0.2蒸吨）、曲阳县邸村镇杨彩霞桌球馆1台（0.1蒸吨）、曲阳县信达汽车维修保养中心1台（0.2蒸吨）、定兴县北河店镇宏运加油站1台（0.2蒸吨）、高碑店市德邦物流接送点1台（0.1蒸吨）、定州市广汽传祺中店1台（0.5蒸吨）；河南省新乡辉县市胡桥乡派出所1台（0.5蒸吨）。

三、工业企业未安装大气污染防治设施问题11个。

其中，北京市昌平区2家；河北省石家庄市长安区1家、藁城区1家、井陉矿区1家，保定市涞水县1家，邢台市邢台县1家；山西省阳泉市矿区1家；河南省安阳市殷都区2家，新乡市国家新乡经济技术开发区1家。

四、工业企业不正常运行大气污染防治设施问题6个。

其中，河北省石家庄市藁城区1家、无极县1家，沧州市运河区1家；山东省济宁曲阜市1家，德州市武城县1家；河南省新乡市凤泉区1家。

五、VOCs整治不到位问题21个。

其中，北京市通州区1家；河北省石家庄辛集市1家，唐山市路北区1家，廊坊市固安县1家、霸州市1家，保定定州市1家，沧州市新华区4家、运河区3家，衡水市桃城区1家，邢台市邢台县2家、南和县1家；山西省晋城市城区1家；山东省济南市商河县1家；河南省郑州市中牟县1家，焦作沁阳市1家。

六、工业粉尘无组织排放问题5个。

其中，河北省石家庄晋州市1家、辛集市1家，唐山市丰润区1家，沧州市新华区1家；河南省新乡市新乡县1家。

七、露天矿山未落实减尘抑尘措施问题2个。

其中，河北省石家庄市赞皇县1家，邢台市邢台县1家。

八、建筑工地扬尘管理问题22个。

其中，北京市大兴区2家、通州区2家；河北省石家庄市赵县2家、藁城区1家、高邑县1家、赞皇县1家，保定市唐县1家，沧州市吴桥县1家，邢台市邢台县1家；山西省太原市万柏林区1家、古交市1家，长治潞城市1家；山东省德州市武城县2家、庆云县1家，菏泽市开发区1家；河南省郑州市郑东新区1家，濮阳市清丰县2家。

九、物料堆场未落实扬尘治理措施问题33个。

其中，北京市通州区2家；河北省石家庄市赞皇县3家、无极县2家、赵县1家、高邑县1家、井陉矿区1家、辛集市1家，唐山市乐亭县1家，廊坊市广阳区1家、固安县1家，保定市涞水县2家、定兴县1家、曲阳县1家，沧州市沧县1家、河间市1家，邢台市邢台县4家、桥西区1家；山西省太原市娄烦县1家、清徐县1家；山东省济南市长清区1家，德州市临邑县1家；河南省郑州新密市1家，开封市通许县1家，鹤壁市山城区1家，濮阳市南乐县1家。

十、其他涉气环境问题3个。

督查组检查发现，河北省沧州市盐山县小营乡故城赵村存在焚烧秸秆现象；山西省太原市清徐县柳杜乡西青堆村存在焚烧垃圾现象；山西省太原市娄烦县强玉养殖专业合作社存在恶臭影响。

对上述问题，我部已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

来源：生态环境部公众号

责任编辑：张玉