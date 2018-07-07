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普吉游船倾覆事故已造成41人遇难 尚有15人失踪

普吉游船倾覆事故已造成41人遇难 尚有15人失踪
2018年07月07日 19:29 人民日报
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　　原标题：最新！普吉游船倾覆事故已造成41人遇难 尚有15人失踪

　　泰国政府民众联络厅17时发布最新消息，普吉游船倾覆事故已造成41人遇难，尚有15人失踪。

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泰国游船翻覆已致数十中国人遇难

责任编辑：张玉

普吉游船事故
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