安徽15市集中任免挂职副市长 大多已是副厅局级

原标题：安徽15市集中任免挂职副市长

来源：： 长安街知事

近日，安徽省委组织部发布了一份不同寻“长”的干部任免名单。在这份涉及71名领导干部的名单中，包含了多达15个挂职副市长。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，这15名挂职干部的身份也不一般，他们分别来自中央和国家机关部委、人民团体和中央企业。名单具体如下——

赵兵让挂职任合肥市委委员、常委，市人民政府副市长，省扶贫开发领导小组办公室副主任；

李胜辉挂职任亳州市委委员、常委，市人民政府副市长；

吴继承挂职任宿州市委委员、常委，市人民政府副市长；

郭鹏挂职任蚌埠市委委员、常委，市人民政府副市长；

刘劲松挂职任阜阳市委委员、常委，市人民政府副市长；

翟方明挂职任淮南市人民政府副市长；

贾海峰挂职任滁州市委委员、常委，市人民政府副市长；

周恩龙挂职任六安市委委员、常委，市人民政府副市长；

李舰舶挂职任马鞍山市委委员、常委，市人民政府副市长；

郭丽君挂职任芜湖市委委员、常委，市人民政府副市长；

张宁挂职任宣城市委委员、常委，市人民政府副市长；

鲍次立挂职任铜陵市委委员、常委，市人民政府副市长；

傅金光挂职任池州市委委员、常委，市人民政府副市长；

戴钦公挂职任安庆市委委员、常委，市人民政府副市长；

张波挂职任黄山市人民政府副市长。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，今年初，中央组织部、财政部、国务院扶贫办三部门联合印发了一份《关于聚焦脱贫攻坚选派干部到西部地区、老工业基地和革命老区挂职锻炼的通知》。此后，283名干部自中央和国家机关部委、人民团体和中央企业中遴选而出。

紧接着，根据“以事择人、人事相宜”的标准，这批挂职干部被派往西部地区、老工业基地和革命老区。而安徽的这15名挂职干部，也正是来源于此。

这些挂职干部中，“60后”的有6人，其余都是“70后”，在原单位大多已是副厅局级。他们中最年轻的一位，是挂职任淮南副市长的翟方明，他出生于1979年5月。此前，翟方明是中国煤炭地质总局企业文化部的副部长，中煤地质报社社长。

15人中，赵兵让又相对特殊，除与其他干部一样都挂职副市长外，他还被任命为安徽省扶贫开发领导小组办公室副主任。

赵兵让是陕西岐山人，在兰州大学毕业后就一直留任甘肃，先后在省公安厅、省政法委等单位工作，后调任中央政法委研究室（执法监督协调室）处长，中央政法委政法研究所副所长。

在这一批迎来挂职干部的省份中，安徽的15人并不算多，比如江西省就一共迎来了70名挂职干部。此外，已经到任四川的挂职干部至少已有25人，到任陕西、黑龙江、辽宁、广西等省（自治区）的挂职干部也都超过了10人。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，中央此前已选派过两批挂职干部到“西老革”地区挂职。

2013年末，首批平均年龄为44.4岁的241名干部被选派而出。2016年初，又有225名干部被选派，平均年龄46岁。

就在不久前，中央组织部、国务院扶贫办召开了第三批挂职干部的培训动员会。根据会议要求，这批干部将带着感情、带着责任在脱贫攻坚主战场真抓实干，发挥好自身优势和作用，真正成为一支脱贫攻坚的生力军。

责任编辑：张玉