央视：贸易战打响 美最后受害者是靠土地吃饭农民

原标题：中美贸易战打响 美国农民伤多少？

7月6日上午，中国网友的目光聚焦在了黄海上一艘满载大豆、向大连港狂奔的美国货船，这艘船名为“飞马峰”（Peak Pegasus）号。

就在这一天，美国开始对340亿美元中国产品加征25%关税，发动迄今为止经济史上最大规模贸易战。这艘船能否赶在中国对美国商品采取对等措施前，抵达大连港清关，非常关键。

彭博社截图

“加油啊！豆子君！”

“留给豆子的时间不多了”

“到了吗”

“小船还是没能跑得过关税。”

大豆OS：“太快了，晕船，要吐了！到岸都成了豆浆。”

。。。。。。

现实是，这艘大豆船没赶上最后的时点。中国对美部分进口商品加征关税措施于北京时间7月6日12：01开始正式实施。

中国商务部此前在7月5日的例行记者会上称，如果美方实施征税措施，中方将被迫进行反制。而“飞马峰”上满载的美国产大豆，正是中国对美关税反制的标的产品之一。

大豆，成了中美经贸冲突的重要“战场”。

受“贸易战”冲击 美国豆农很受伤

美国农业对出口贸易的依赖程度比较高。2017年，美国大豆超过60%销往中国。中国对美国大豆出口的反制措施，在相当程度使得美国大豆出口量价齐跌。从今年5月到7月初，美国大豆价格从10.5美元（每蒲式耳）下跌到了8.5美元，跌到了今年最低点，跌幅18%。

美国农业部数据显示，今年前五个月美对华出口大豆数量也下跌21%。

这对于专做出口的美国农民来说，是灾难性的。因为这不是一个简单的“你不买我就卖给别人”的命题。这么多的大豆，美国人吃不完，国外也难以找到能消化掉这么大体量的下家。

在不断升级的中美经贸冲突中，美国最后的受害者，还是这样靠土地吃饭，“跑也跑不了的”农民。

美国农民日子并不好过

一直以来人们对美国农民的印象都是各国同行中的翘楚，坐拥大农场、手握现代化设备、收入丰厚。（备注：本文的“美国农民”是指除大农场主、大农业资本家等之外的美国农业从业人员，一般指普通有地农民及农业雇佣工人群体。）

是这样吗？

美国农民的生活质量达到“小康”水平确实很轻松。但实际上，2013年至今，由于前几年连年丰收，作物库存量过多，价格上不去，美国农场的净收入一直呈下降趋势。

此外，美国农民还要应付来自南美、俄罗斯等地的国际竞争者，再加上贸易战，前途未卜的美国农民的心着实有点累。

而单纯与美国人均收入相比，美国农民的收入也并不算高。

从业0-5年，2.6万美元/年；

从业5-10年，3万美元/年；

从业10-15年，3.7万美元/年；

从业15-20年，4.8万美元/年。

由上可知，拥有20年工龄的资深农业从业者，其收入也就是全国平均水平，刚刚参加农业工作的年轻人，收入就比较低了。

在美国，的确有数以百计的百万富翁农民，但那是大农场主，他们控制着绝大部分的产业利润，可以直接和像孟山都等农业巨头合作。小的农户、散户，日子不好过。

美国农民开始自救

美国的农产品几乎由美国四大农产品公司垄断收购，农民们并不直接接触市场。而现在，农民们不得不展开自救。

“我们试图少耕种些大豆，或者，农民互相之间沟通，看能否扩展国内市场。”艾奥瓦州农民联合会主席雷曼说。

目前，雷曼正在和当地的政治领袖沟通，希望他们能用“常识”来决定贸易政策取向。

“我们不认为现在特朗普政府所采取的政策会帮助任何人。所以，我们希望现行的策略能有所改变，政府能和我们的贸易伙伴建立良好的关系。”雷曼说，“关税很重要，我们的机构会进行游说，希望政府的政策能稳定价格。”

美国政府会醒悟吗？

过去4年美国大豆生产前10位的州是伊利诺伊、艾奥瓦、明尼苏达、内布拉斯加、印地安纳、密苏里、俄亥俄、北达科塔、南达科他和阿肯色。这10个州的大豆生产占美国总产量的95%。

2016年美国大选中，这10个州中的9个投票支持特朗普。换句话说，受大豆贸易冲击严重的几个美国农业州基本都是共和党票仓。

特朗普应该很难让这些大豆出口州的选民认同“贸易战”是个好主意。不少美国媒体和特朗普支持者更担心的是：这些都可能影响选举政治。

加征“美豆”关税后 多元化解决大豆刚需

对美大豆征税启动后，中国仍将购买一定量的加征关税的美国大豆，但总体而言，大豆进口总量或将下降，为解决供应短缺，中国可能进口更多的豆粕、其他油籽、甚至其他蛋白粕类作为替代品。

中国有句成语：“塞翁失马，焉知祸福”。

中美贸易争端将推动中国的经济改革，进一步实现自我可持续发展，将更多的资源用于提高农业生产力；大豆和油脂产业也得以调整结构，减少对美国供应及其他单一来源的依赖，走向多元化多渠道，多粕多油并举，虽然将经历不少周折，但危机的另一面是变局与商机。

中美经贸冲突无疑会给中国带来很多变化，但不变的是，中国不会停步！

责任编辑：张玉