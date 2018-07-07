普吉沉船一名中国女性遇难 手机有数十个未接来电

原标题：无人接听的手机 | 泰国游船倾覆救援现场实录

2018年7月5日下午，两艘载有127名中国游客船只返回泰国普吉岛途中，突遇特大暴雨发生倾覆。

今日，新京报记者跟随泰国军方船只，出海直击救援现场。

据中国驻泰国宋卡总领事馆6日通报，截至6日24时，在泰国普吉岛遭遇翻船事故的127名中国游客中，已有78人获救，确认16人遇难。

截至7日14时，中国驻泰大使吕健援引泰方官员：又找到5具遗体后，此次普吉岛沉船事故遇难人数上升至38人。

新京报记者现场直击

泰国普吉岛游船倾覆7月7日救援

（本组摄影/新京报记者彭子洋）

△ 当地时间14时许，一具成年女性遇难者遗体被打捞皮筏艇转移到运输遗体的军舰上。这名遇难者脖子上用细绳挂了一个手机，手机装在橙色防水袋里。

随后，泰方救援人员按亮手机屏幕，发现手机没有受损，首页显示了数十条信息和未接电话。于是让懂中文的翻译尝试根据来电回拨过去，但因手机有密码无法解锁，只好作罢，后又装回防水袋，跟随该遇难者一起装入尸袋，因长期泡水面目变形，暂无法辨认该遇难者身份。

现场照片可看到，屏幕显示时间为7月7日14时34分，下面有数条“王京某”的微信消息，以及数十个未接来电。

△ 被打捞上来的背包。

△ 用于包扎遇难者遗体包裹的白布放在船边，上面还有血渍。

△ 载着遇难者遗体的军舰驶离事发区域。

△ 军舰上的一部分遇难者遗体由其他船只运往码头。

△ 一位泰国军官走向军舰。

△ 出海前，泰国的救援人员在做动员。

△ 泰国的救援人员在救援军舰的甲板上待命。

△ 泰国的救援人员在甲板待命，这一次，泰国各界救援力量都前来帮忙。

△ 一位泰国救援人员已是白发苍苍的老人。

△ 军舰抵达事发海域后，救援人员开始布置任务。

△ 事发地点，三艘救援船只在配合救援。

△ 事发地点的救援快艇驶向军舰，向军舰运送打捞的物品。

△ 一位泰国的搜救人员落寞地坐在甲板上，望向事故现场。

△ 泰国的救援人员在军舰的甲板上待命准备。

事件回顾

不顾警告的出海旅行 | 泰国普吉岛游船倾覆纪实

（本文于7月6日晚首发于公号剥洋葱people）

文 | 新京报记者潘佳锟 张彤 许研敏 谢莲

实习生 | 陈晓蓓 徐静 吕烨馨 张熙廷

7月5日傍晚，两艘载有127名中国游客的船只在返回泰国普吉岛途中，突遇特大暴风雨发生倾覆。

其中一艘“凤凰号”船只的潜水教练浩浩（化名）回忆，事发当时海面突发大风浪，有六七米高。一楼船舱玻璃被拍碎后，海水涌入船舱，随后船以先船尾后船头的方式竖直沉入海中，整个过程只有约两分钟，时间非常短。

截至目前，此次游船倾覆事件已致40人遇难。普吉岛旅游警方透露，救援人员打捞上来的遗体有14具，同时在沉船内还发现有26人已经死亡。中国驻泰国大使馆晚间发消息称，中国游客16人遇难，共有78人获救，33人仍失联，搜救工作仍在进行中。

事实上，出海之前，当地政府就发布了强风和暴雨预警，警告公众注意。当地警方透露：“警告过很多次普吉岛旅行社不要离开港口，但他们多次不顾警告，带着游客在海浪处于非常危险级别的时刻驶入安达曼海。”

△ 普吉岛游船倾覆事故示意图。

风暴、强风和海浪

“像坐在游乐场里的海盗船一样，风浪超级大，有六七米高。”7月5日18时23分，刘静收到男友浩浩（化名）发来的两段海浪拍打着船长室内玻璃、船体剧烈摇晃的视频。

浩浩在泰国当地做潜水教练，经常跟多艘游船出海。“经历风浪是常有的事，但以前只有两三米，没有这次那么大。”刘静描述，男友当天跟随比较豪华的游船“凤凰号”一起出海。

资料显示，“凤凰号”宽8米，长38米，最大载客量为200人。其内部分为4层，底仓是厨房和休息室，首层为餐厅和潜水装备区，二层为船长室、露天、室内休息室和儿童戏水区；三层则为阳光甲板，配备按摩浴缸，同时设有滑梯，游客可以体验直冲入海。

△ “凤凰号”的外观和内饰。图片来自网络

5日当天，这艘船上共有105人，其中多数为中国游客。据中国驻宋卡总领事馆通报，当时还有另一艘游船，两船上共127名中国游客。

记者从当地一家旅行社获得的《凤凰号大小皇帝岛豪华游艇的行程表》提到，行程从7时40分开始，游览地为小皇帝岛和大皇帝岛，项目包括海上拖钓、浮潜、深潜，还可以玩透明皮划艇、水上滑梯、冲浪浆板、儿童戏水区和SPA浴缸。此外，因天气原因会影响航行速度，不可抗力因素无法退费。

当地一名带团前往皇帝岛的导游告诉记者，5日早上下过一点小雨，中午天气特别好，很晴朗。“下午4点多回程时开始乌云密布，下大雨的前兆，海面也不平静了。”

此前一天，普吉府就因“强风和风暴”警告公众注意大风和强降雨天气。泰国媒体报道称，5日下午4时30分许，风暴“Freak”袭击了安达曼海岸，伴有强风和海浪，普吉岛的许多地区当晚出现停电状况。

在当地一个建筑施工队工作的许先生回忆，当天傍晚风突然很大，家里的木门都被吹坏了。

船体竖直沉入海中

从皇帝岛乘船前往普吉岛大约需要一小时。根据上述行程计划，“凤凰号”下午4时30分开始返航，17时30分到达查龙码头。

“下午泰国突然狂风暴雨，海面上像海啸一样”，有目击者表示，海面浪高五六米，乌云密布。另一目击者称，雨一直在下，自己有朋友当时出海，原本六七点就应返回岛上，但直到9点多才回来。

当晚有消息称，在泰国南部普吉府尹，两艘载有百余人的游船在珊瑚岛和梅通岛发生倾覆。刘静担心男友的安全，拨去语音电话，但始终显示“对方忙线中”，未能接通。

直到近22时，浩浩遇到救援队顺利上岸后，才在第一时间报了平安。

△ 救援人员正在运送幸存者。图片来自网络

据其描述，发送海浪视频后没过多久，“凤凰号”一楼的船舱玻璃就被风浪拍碎，船体剧烈晃动，大量海水涌入船舱。“乘客惊慌失措到处躲闪，来回跑动，之后呆在船尾，但救生筏在船头位置。”浩浩描述，紧接着，船体向左侧翻，以先船尾后船头的方式竖直沉入海中，整个过程约两分钟，非常短”。

“他赶紧跑到船头解开救生筏，就近帮助一楼乘客上救生筏。”刘女士说，浩浩提到“凤凰号”上共七八名儿童，他救了两个，随后他们乘坐救生筏在海上漂浮了两个半小时才遇到救援队，得以获救。

当地时间22时55分（北京时间23时55分），普吉府尹诺拉帕称，其中一艘凤凰号邮轮共有105人，已救起51人，发现1名身着救生衣的人死亡，另有53人下落不明。另据南方都市报报道，包括船员在内共138人落水，其中另一艘“Senalika”号游船上的39人全部安全救出。

事发现场图片显示，30余名生还者身着救生衣坐在圆形充气筏上，身后船上堆满绳索等工具。

潜入海底搜寻遇难者

事后，附近渔船和泰国海军赶来救援。普吉府府尹诺拉帕·波洛通5日晚说，救起48人，另找到一名男性遇难游客遗体。普吉府官员证实他是中国人，年龄在35至40岁。

△ 2018年7月6日，泰国普吉岛查龙码头，打捞船换成军舰，船只无法靠岸更换码头，警察撤离该码头。通讯员 卜志辉 摄

因当晚风浪太大搜救暂停，一直到6日早上6时30分搜救重启。当地部署了直升机、警察和渔船，潜水员准备冲上沉没的船体，搜寻失踪人员。

浩浩也在此次出海救援之列。出发前，他向女友说道，周围海里都是受伤的游客，“以后都不想再做潜水教练，快崩溃了。”

中国驻宋卡总领事馆6日上午发布消息称，5日17时45分许（北京时间18时45分许），两艘载有127名中国游客的船只返回普吉岛途中，突遇特大暴风雨发生倾覆。截至6日9时，涉事中国游客1人溺亡、49人失联、77人获救，获救游客中5人受伤接受手术，6人留院治疗观察。

13时30分许，新京报记者从普吉岛旅游警方（Phuket Tourist Police）获悉，截至中午12时，通过搜救又发现12具遗体，经确认均为中国游客。

△ 2018年7月6日，泰国普吉岛查龙码头，救援车辆停靠在码头等待。通讯员 卜志辉 摄

目前，查龙码头是搜救主要展开作业的地方，设有营救指挥部，内部配有医护人员、旅游警察、海军、陆军，外面还有5辆救护车待命。当天普吉岛天气晴好，站在码头可看到大皇帝岛，乘快艇二十分钟便可抵达事发地附近。

15时30分许，参与现场救援的志愿者王旭东（化名）透露，泰国海警和海军已找到沉船，并发现部分遇难者。但由于沉船高40米，有的遗体位于封闭空间内，对于救援的潜水员来说，有一定危险，加上潜水设备不够完善，只能先在码头待命，配合救援。

泰国警方透露，经搜救发现游客主要集中于游船第三层，即露天和休息室内。因已确定沉船位置，接下来的主要任务是潜入海底，搜寻遇难者，计划6日当天把遇难者遗体全部找回。

17时40分许，新京报记者从普吉岛旅游警方获悉，通过搜救，发现沉船内有26具遗体，工作人员正努力打捞上岸，另有多人失联。

37人的“集体出游”

事实上，到泰国尤其普吉岛报名一日游，体验潜水、海钓，已比较常见。

当地一家名为“地接社”的旅行社相关负责人表示，“凤凰号”专门接待一日游旅客，前往珊瑚岛、皇帝岛，部分客人是为了潜水上船的。曾坐过“凤凰号”的林女士表示，船上设备齐全，一般午饭和休闲活动都在船上进行，晚上6点左右回到码头。

普吉泰中旅游协会会长郑伟介绍，此次事发船只上的中国游客基本都属于自由行，大都在国内在线旅行平台上预订旅游产品，并经过泰中旅游协会协调，由普吉当地船务公司直接派车去酒店接游客上船，开始为期一天的出海旅行。

新京报记者注意到，浙江海宁一家公司员工及家属共计37人在事件中遇险。

浙江省海宁市政府新闻办公室发布信息称，6日8时左右，接海宁市海派家具有限公司负责人报告称，5日下午5点多，该公司前往泰国普吉岛旅游员工及家属，遇到了五年来最大的风浪，目前19人获救，还有18人失踪。

△ 泰国普吉省政府公布的中国游客获救名单。图片来自网络

公告显示，上述37人于7月3日晚从杭州萧山机场乘坐CA717航班赴泰国普吉机场自由行，并都是通过网上旅游公司订购了去皇帝岛出海。

接到报告后，海宁当地成立了赴泰国工作组和本地工作组，分别赴泰国以及在海宁市内开展工作。目前已与中国驻泰国大使馆对接联系，抓紧核实信息，并组成工作团队进驻海派公司，开展安抚家属等后续处置工作。

周先生的侄子周峰是该公司副总经理。他告诉新京报记者，此次旅行为海派家具公司中层集体出游，侄子一家三口都在“凤凰号”上，今年38岁的周峰是家中独子，妻子金苑苑36岁，孩子11岁。

5日当天，周峰还更新了朋友圈状态称“登岛，征服皇帝岛”，图片显示其坐在船上自拍，儿子穿着救生衣戴墨镜倚在栏杆上。

“6日中午海宁市政府告知，侄子一家三口全部失联，他父亲知道消息后犯了心脏病，住院了。”周先生打算7日早动身前往普吉岛，周峰的家属及朋友还在寻找金苑苑和孩子的消息。

不顾警告的旅程

游船倾覆事件发生后，多家旅行平台发布当地游客安全信息。

携程表示，有12位客户通过自助方式出行，单订玩乐一日游，在涉事船上，目前均安全获救。还有4位游客预订了一代理旅行社的半自助产品，1人获救，仍有3名游客没有联系上。目前地接社还在全力寻找确认中。

飞猪平台透露，截至目前，事件涉及飞猪平台预订游客61人，其中26人尚处于失联状态，1人不幸遇难。

然而，此次事故之前早有预警。普吉府府尹诺拉帕说，普吉府4日发布暴雨预警，持续到10日，警告公众注意大风和强降雨天气。

据新华社消息，泰国南部实际上分属两个海域，西侧是印度洋海域的安达曼海，东侧是太平洋海域的泰国湾。两片海域最大的区别在于，每年7月到9月，普吉岛所在安达曼海域风浪相对大，而苏梅岛所在泰国湾海域相对风平浪静。因为很有可能遇到恶劣天气，泰国当地人一般不会在这时候去安达曼海域观光。

中国驻宋卡总领事馆6月也曾提醒，普吉、甲米、攀牙等泰南安达曼海域已进入雨季，天气多变，海风强劲，海浪汹涌，海况复杂，不适合乘船出海或下海游泳。广大游客务必提高安全意识，事先了解天气海况，遇风高浪急等恶劣天气或海滩插有红旗警示时，切勿冒险下海或乘船出海，确保旅行安全。

根据泰国媒体6日消息，普吉岛海事局主席说，已经从泰国气象局收到消息，强降雨和强风将袭击泰国南部的安达曼海域，浪高预计可达3米。并通告原计划前往Phi Phi和Racha岛长度小于10米的所有船只，不允许离开港口。前往Phang Nga港、Koh Lon及普吉岛临近岛屿的船只，被允许谨慎通行。

当地警方表示：“警告过很多次普吉岛旅行社，让他们不要离开港口。但他们之前多次不顾警告，带着游客在海浪处于非常危险级别的时刻驶入安达曼海。这两家旅行社正在接受有关海上事故的询问，以便进一步采取法律措施。”

2017年夏天在普吉岛自由行的林先生介绍，因为季风天气，普吉岛在这个时节是雨季。“去之前看过天气，一般夏天是不太适合去这里，但因为时间紧，没有仔细准备出行计划”。

他表示，出海时下雨，但导游说没关系，当地夏季都是这个天气，一阵一阵的，雨很快就停。开船的司机也称，出海了天就晴了。

“出行没多久，忽然狂风暴雨，船上有尖叫声，以及大浪拍打船板发出的巨大声响。”林先生回忆，中途有无数巨浪盖过快艇顶部、灌进船舱，“当时非常害怕和恐惧，也后悔没有做好充足准备，这段危险的行程促使我放弃了接下来去其他岛的行程。”

他感觉，当地对于这种出海旅游的项目管理松弛，有一种“行就出，不行也能将就出”的冒险感。“船员显然习惯了这种冒险，回来后有说有笑，而我们普通游客则一个个脸色惨白，路也走不稳。”

“最危险的旅游国家”

普吉岛上的导游阿凡说，岛上旅行社、地接社、旅游公司上百家，码头较多。游船基本都属于私人，“旅行社或旅游网站安排出行需租赁船只，就像打车一样，在这边是打船。”记者查询公开信息发现，至少5个码头可供出海。

阿凡介绍，港口里的船只一般分四种：快艇、游艇、游船、长尾船。简单来说，分为速度较快、空间较小的快艇以及速度较慢、船内空间较大的豪华游船。

“跟团游”大多选择乘坐快艇，“为了赶行程，同时一个团坐在一起更好管理。”阿凡说，快艇有大有小，按马达数量来分，例如3个马达的快艇出海8小时需29000元，可以乘坐35人，除船长、领队、导游、教练员等7名服务人员，乘客数量控制在28人内，便于管理。

自由行游客则多选择游船，因为快艇人少拼不够数量无法出行，且单人价格较高，而游船较大，游玩体验更佳。

自由行乘游船也有弊端，例如一般在网购平台订票，若出行当天天气不佳，大多游客会冒险出海。“订票时就要确定日期，不出海就白浪费船票钱，这样安全无法得到保障。”阿凡说，若是跟团游，便可自由选择行程时间。

此外，游客上船前必须穿救生衣，快艇活动范围小，服务人员集中，游客更容易服从导游指令。若乘坐大游船，活动空间大，游客听从船员指令的积极性低，“可能船开到一半，就悄悄脱掉了，也没办法严格监控到每个人。”

据海外网6月报道，英国恩兹利保险公司（Endsleigh）编制的全球10个旅游最危险国家排行榜出炉，最危险的旅游地是泰国。2017年，近四分之一的保险索赔是在泰国完成的。

而其海上出行的危险也不容忽视，此前曾发生多起翻船事故，造成众多人员伤亡。

公开报道显示，仅2016年6月当地发生两起事故：一艘快艇在沙美岛附近撞上货船，30余名游客受伤；另有两艘快艇在从普吉岛驶往攀牙湾和甲米省途中相撞，致2名中国游客丧生，34人受伤。

2017年7月，一艘载有中国游客的快艇与一艘长尾船相撞，19人受伤。11月，一艘搭载16名中国游客的游船在攀牙湾翻船，1名游客轻伤。

2018年1月，一艘快艇在泰国皮皮岛海域的“维京洞穴”附近爆炸，船上27名中国游客全部获救。6月，一艘搭载13人的游船在泰国春蓬府海域触礁沉船，所幸无人员伤亡。

此次事故中，身在广东的陈帅（化名）也至今没有妻子的消息。

他说，妻子7月1日和朋友动身赴泰旅行，5日乘坐“凤凰号”出海游玩，期间还发了一些风景照片。从中可见天色昏暗，感觉马上要下雨，他提醒妻子早些回到岸上，之后一直无人回复。直到6日凌晨，看到新闻得知翻船。

因护照没有办下来，且家中还有一岁多的儿子，陈帅只能被动等待前方消息。“孩子一直要找妈妈，我们都急死了，精神快崩溃了。”

责任编辑：张玉