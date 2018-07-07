副市长受处分5个月后落马 被查出搞权色钱色交易

原标题：受处分5个月后落马的副市长，“搞权色钱色交易”

7月6日，黑龙江省纪委监委通报了对哈尔滨市人大常委会原党组成员、副主任贾剑涛的纪律审查和监察调查的调查结果。

经查，贾剑涛涉嫌两项罪名：

涉嫌受贿犯罪，“利用职务上的便利在人事调动、企业转让、工程发包等方面为他人谋取利益并收受钱款”。

涉嫌贪污犯罪，“利用职务上的便利非法占有抢险专项资金”。

此外，贾剑涛还被查出“与他人串供，对抗组织审查”，“不按规定如实报告个人有关事项，利用职权为他人谋取人事方面利益并收受钱款”，“违规收受礼金，违规买卖股票，搞钱色权色交易”，“违规决定建设重大项目”等问题。

黑龙江省纪委监委称：贾剑涛身为党员领导干部，理想信念丧失，宗旨意识淡漠，罔顾党纪国法，政治上对党不忠诚、不老实，口头上相信组织，行动上对抗组织，与他人串供并隐匿多套房产；经济上贪婪成性，以权谋私，违规买卖股票攫取暴利，将国家项目工程建设当成自己的“摇钱树”，侵吞国家特定资金；工作上擅权妄为，违规决策，影响恶劣；生活放纵，搞权色钱色交易，并涉嫌受贿、贪污犯罪，且在党的十八大之后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重，应予严肃处理。

现贾剑涛已被“双开”并移送司法机关。

官方配发的简历显示，贾剑涛生于1959年9月，黑龙江木兰人，早年间曾下乡插队，1978年考入齐齐哈尔轻工学院轻机系自动化控制专业，毕业后进入哈尔滨市二轻局任组织部干事。之后，历任哈尔滨电焊机厂厂长、哈尔滨市委组织部干部三处科级干事、哈尔滨市经委质量处副处长等职。1989年进入哈尔滨市机械局工作，先后担任该局党委组织部副部长、部长，纪委书记。2000年升任哈尔滨市机械局党委书记、局长。

2005年至2012年，贾剑涛在哈尔滨市交通局担任了7年“一把手”。之后开始主政地方，担任了两年哈尔滨市呼兰区委书记。2014年11月起任哈尔滨副市长。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，担任哈尔滨市副市长期间，贾剑涛负责国有资产监督管理、工业和信息化、科技、环保等方面工作。

在首批中央环保督察中，2016年11月，中央环保督察组指出哈尔滨市环境治理工作推进不够有力：“哈尔滨市政府及有关部门在贯彻落实‘大气十条’、《环境保护法》和《大气污染防治法》等方面存在不严不实、监管不力、执法不严等问题。2013年以来，哈尔滨市秋末冬初重污染天气多发频发，导致中小学校和幼儿园停课，高速公路封闭，对人民群众生产生活造成较大影响”。

中央环保督察组指出问题后，贾剑涛作为分管环保工作的副市长，于2017年1月调任哈尔滨市人大常委会党组成员、副主任。

2017年11月，黑龙江省通报中央环境保护督察移交生态环境损害责任追究问题问责情况，贾剑涛因为中央环保督察组查出的一系列问题，受到党内严重警告处分。

因中央环保督查受到处分5个月后，今年4月，贾剑涛被宣布调查。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，贾剑涛担任哈尔滨市交通局局长期间，该局曾负责哈阿公路等大型工程项目，其参与哈阿公路建设的一名下属、哈尔滨市交通局原副局长王洪记，已于2014年9月落马。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）撰稿/王姝

责任编辑：张玉