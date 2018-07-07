他们从零起步 让轿车进入中国亿万普通百姓的家庭

原标题：[记录]他们从零起步，让轿车进入了中国亿万普通百姓的家庭。。。

而在这翻天覆地的变化背后，有一群人，在40年前，就预见到了中国汽车产业，对于国民经济的引擎作用。

所以，在那个春天的雨夜里，他们为迎接中国汽车的春天，就开始了马不停蹄地脚步！

“再不搞轿车就晚了”，在央视财经频道“改革开放40年•致敬中国汽车人物”盛典现场，一段情景剧重现了当年那一代汽车人的努力与坚持。

情景剧中的对话 ↓

饶部长：现在外面争论不少，但发展轿车是个历史机遇问题！全世界那么多国家，只要有汽车工业的，就没有一个不发展轿车的！

耿昭杰：是啊，上次一汽的老陈还跟我说，他看着美国大街上跑的那么多汽车，想想我们怎么就造不出来！得赶紧让中央了解这个事情的紧迫性！

孟少农：现在大家都很着急，你就说像孔辉这样的优秀技术人员放弃了国外优厚的待遇、那么大的家业回来跟咱们一起住窝棚，为什么？不就是为了给中国老百姓造汽车嘛！

也许你对剧中的这些人物有些陌生，因为这段场景并非著名文学作品中的片段，而是对一段真实过往的再现。

剧中的“饶部长”名叫饶斌，他被称为“中国汽车工业之父”，是中国汽车工业当之无愧的奠基人。

为了让小汽车进入中国家庭，饶斌多次向党中央国务院提交大力发展轿车生产的申请。当1994年，国务院正式推出《汽车工业产业政策》明确提出国家鼓励个人购买汽车的政策时，熟悉中国汽车发展历史的人都明白饶斌所做出的努力。

而剧中，为饶部长出主意的，正是原一汽集团总经理、董事长、党委书记耿昭杰和原第二汽车制造厂副厂长兼总工程师孟少农。

其中孟少农提到的那位“优秀技术人员放弃国外优厚的待遇、那么大的家业回来跟咱们一起住窝棚”的孔辉，全名郭孔辉。

他们为了造出中国汽车的使命，

倾尽毕生心血

是他们，从零起步，

让轿车进入了亿万普通百姓的家庭

“

耿昭杰

原一汽集团总经理、董事长、党委书记

安徽巢湖人，1954年从哈尔滨工业大学毕业进入第一汽车制造厂，1985年担任一汽第六任厂长，1992年担任董事长兼总经理，前后执掌一汽14年，是中国汽车工业继往开来的企业家标杆人物。

1981年至1987年，耿昭杰领导完成一汽第二次创业，成功实现了世界汽车工业史上少有的老产品单轨制垂直转产，使传统老国企焕发青春，从此迈入发展新时期。换型改造结束，他又带领一汽第三次创业——上轻型车、上轿车。一汽由单一的卡车生产企业转型现代化汽车制造企业。

1991年，耿昭杰领导成立了一汽与德国大众合资公司，一汽开始建设世界一流水准的轿车生产企业。一汽-大众的成功实践，引领了中国汽车改革开放、合资合作新一轮发展浪潮。

”

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孟少农（1915-1988）

原第二汽车制造厂副厂长兼总工程师

1941年获美国麻省理工学院硕士学位，1980年当选为中国科学院院士（学部委员）。先后在第一汽车制造厂、陕西汽车制造厂和第二汽车制造厂担任要职。

孟少农毕生致力于汽车工业建设，是中国汽车工业无法超越的技术奠基者，为中国汽车产业做出了重大贡献。他成功地领导了中国第一汽车制造厂、陕西汽车制造厂和东风汽车公司几代产品的研制和开发，亲自主持“东风”、“红旗”轿车的开发，为我国自行设计、制造轿车开创了新局面；他主持开发的CA30型越野汽车，开创了我国生产越野汽车的先河。1946年，他在清华大学机械系任教开创了汽车专业，为培养中国汽车人才和汽车工程教育的发展做出了巨大贡献。

”

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郭孔辉

著名汽车设计研究专家，中国工程院院士

郭孔辉院士是吉林大学汽车学科带头人、教授、博士生导师。在汽车系统动力学及其相关领域造诣精深。在轮胎力学、汽车动力学以及人—车闭环操纵动力学等方面的研究成果均达到世界先进水平。

郭孔辉是我国汽车科学技术领域中汽车操纵稳定性、平顺性、制动与驱动稳定性及轮胎力学等领域的主要开拓者和学术带头人。取得了大量具有国际先进水平的研究成果，曾获国家及部级科技进步奖9项，在国内外发表论文460余篇，出版专著三部，同时培养了大批高级技术人才，为我国汽车工业科学技术的发展做出了重要的贡献。

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“改革开放40年·致敬中国汽车人物” 盛典·致敬气质：使命

致敬人物：耿昭杰

他是中国汽车工业“二次创业”的重要代表，带领一汽全体员工艰苦奋斗，完成解放卡车垂直换型，结束了解放卡车30年一贯制的历史。

他以高瞻远瞩的战略眼光，创建一汽大众，引进捷达产品，使一汽大众和捷达，成为中国汽车引进合资中最成功的企业和最畅销的产品。

在改革开放、观念巨变的年代，他勇于尝试、敢于创新、精于实践，带领一汽全体员工续写了一汽的辉煌。

致敬人物：孟少农

他是中国汽车技术奠基人，从零起步，在白纸上绘出中国第一辆汽车的图纸，为中国培育出第一代汽车人才。

他是中国汽车工业的开路人，起步时，前方并没有路，他甘做那个路在身后的人，不会转身，只会向前，让无数后人履着他的脚步昂首前行！

致敬人物：郭孔辉

他生于富贵，却胸怀祖国，心忧天下，毅然放弃海外优越生活，投身热火朝天的祖国建设。他学术基础深厚，造诣精深，是中国汽车理论研究的开拓者之一。

他是中国汽车的操纵稳定性理论和轮胎力学的开拓者和奠基人。他对中国汽车产业的基础研究作出了重要的贡献。

7月8日晚21：15，央视财经频道将重磅呈现——“改革开放40年•致敬中国汽车人物”盛典。让我们向在汽车行业中做出巨大贡献的人物们隆重致敬！

责任编辑：张玉