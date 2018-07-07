泰普吉沉船事故:当地医院向社会征集40口冷冻棺材

#泰国游船翻船#[查龙码头处旅游项目已被叫停 当地医院向社会征集40口冷冻棺材]7月7日，泰国普吉岛，早上泰国政府已叫停查龙码头的旅游项目。下午泰方新闻发言人披露，打捞发现5具遇难者遗体，遇难人数上升至38人。Vachira Phuket医院发布消息，医院遗体存放柜数量有限，特向社会募集40口冷冻棺材。

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