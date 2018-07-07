原标题：台媒：两艘美军驱逐舰今早通过台湾海峡

[环球网综合报道]台媒“自由时报”7日援引台“国防部”的消息表示，美国两艘军舰DDG-89及DDG-65上午由台湾南部海域航经台湾海峡，向东北航行。报道称，在美舰航行期间，台军全程掌握相关情况。

据报道，根据台“国防部”公布的美军军舰舷号，这二艘军舰为美国主力驱逐舰“伯克级”，具备优异的防空和反舰能力。

此前，针对“美国军方正考虑派军舰穿越台湾海峡”，中国外交部发言人华春莹6月5日在例行记者会上回答记者提问时表示，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的核心问题。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重处理涉台问题，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。

责任编辑：刘德宾 SN222