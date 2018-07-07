部分沉船遗体已识别 泰方：找到所有人再停止救援

原标题：红星探访泰国沉船海域 泰海军司令：找到所有失联人员才会停止救援

来源： 红星新闻

7月5日下午5时左右，2艘载有127名中国游客游船在泰国普吉岛附近海域遭遇特大暴风雨翻沉事故。

截至目前，“凤凰号”游艇倾覆已经超过40个小时，中国驻泰国大使吕健7月7日（今日）下午向红星新闻记者表示，7月7日（今天）上午救援人员再次打捞上5具遗体，目前已经确认38人遇难。其中一部分遇难者身份已经识别，还有一部分正在核实。

截至记者发稿时，据泰国方面的最新消息称：确认遇难人数已经升至41人。

▲焦急等待救援消息的人 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

泰国海军司令Naris Prathum suwan上将告诉红星新闻记者，救援工作一直还在进行中，直到找寻到所有的失联人员才会停止。但他表示，相信7月7日（今天）应该能够完成。

与此同时，中国的搜救队也已经抵达普吉岛，参与到了搜救工作中。

▲红星新闻记者随泰国军方一同前往事故海域，不远处，采砂船、搜救船在集体作业 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

翻船事故已确认41人遇难

中国大使：部分遗体已识别

这次搜救工作的临时指挥中心设在查龙码头。当地时间7月7日（今日）上午9时许，红星新闻记者抵达查龙码头，在步行前往指挥中心的两百米左右路程中，记者看到多辆救护车停靠在路边。

▲现场停放多辆救护车，救护车和人员在码头待命 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

据泰国当地媒体报道，普吉岛政府7月4日就已经发布风浪预警，表示恶劣天气将持续到10日。但是7月7日到普吉岛天气晴好，艳阳高照。红星新闻记者抵达查龙码头时，也未见风浪。

上午10点30左右，中国驻泰国大使吕健抵达搜救指挥中心，与普吉岛府尹在搜救中心一间小会议室进行简单交谈后，进入搜救中心另一间会议室，与泰方工作人员进行会议。

红星新闻记者被短暂允许进入会议室，记者注意到，会议室中有来自泰国军方，泰国政府以及普吉岛政府等各方工作人员。会议中，泰方对事故详情进行了介绍。

▲中国驻泰国大使吕健抵达搜救指挥中心与泰方人员交涉 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

会议结束后，吕健大使和普吉岛府尹在搜救中心二楼举行了简短的发布会后登上泰国军队舰艇，前往“凤凰号”事故海域了解情况。红星新闻记者也随舰前往。

吕健大使在乘坐的泰国军队“湄澜河”号上向红星新闻记者介绍了通过泰方了解到的最新搜救情况。他表示，“我们和泰国海军司令一道乘船来到事故发生的地点，了解搜救打捞失联人员的情况。今天（7月7日）在原有的基础上，打捞人员又发现了5具遗体，截至目前，已经打捞了38具遗体。”

▲泰国民众联合厅发布的最新消息

据他介绍，部分遗体的身份已经识别，还有一部分正在进一步识别当中。而随着“凤凰号”搜救失联人员工作的继续，揪心的消息不停传来。当地时间下午7点左右，红星新闻从泰国民众联络厅获悉，此次翻船事故已经造成41人遇难，目前仍有15人失踪。泰国气象局发布天气预警称，今日起至12日，安达曼海域海浪高达2到3米。

▲泰国气象局发布天气预警称，今日起至12日，安达曼海域海浪高达2到3米。图据泰国民众联合厅

探访事故发生海域：

官方民间800余人参与搜救

红星新闻记者随吕健大使一起登上泰国军方“湄澜河”号军舰时，是当地时间7月7日（今日）11点50分左右。记者注意到，在整个行驶过程中，海面情况比较平静，没有明显风浪。昨天（7月6日）一名侥幸从风暴中返回的游客接受红星新闻采访时曾表示，出发时天气非常晴好，“现在正是雨季，所以没有人注意预警。”

▲泰国海军司令Naris Prathum suwan上将介绍目前的救援情况 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

据了解，“凤凰号”倾覆地点距离查龙码头30公里左右。中午时分，记者搭乘的军舰抵达事故海域。现场可以看到，有一些船只聚集在“凤凰号”沉船的地方，有几艘船只在进行搜救，天空中不停有直升机盘旋进行辅助救援工作。“湄澜河”号联络官告诉红星新闻记者，昨晚（7月6日）的搜救一直持续到今日（7月7日）凌晨两点，今天（7月7日）的搜救包括了海、陆、空立体结合。

▲事故海域的救援情况 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

泰国海军司令Naris Prathum suwan上将介绍， 在宋卡的舰队增派了人员来参与此次救援工作，包括一些民间机构的志愿者也共同参与了搜救。“我们的救援工作直到找寻到所有的失联人员才会停止，所以一直还在进行当中，相信今天（7月7日）应该能够完成。”

据他介绍，所有的包括政府、军方以及民间的救援人员大概有800余人，现在的搜救船只是8艘，直升机是3架（包括固定翼飞机）。另外还有渔船一直在事故海域附近日夜不停参与搜救工作。

▲记者在现场看到，7月7日上午当地天气晴好，查龙码头停航，船只不允许出海 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

今日（7月7日）下午2时许，军舰开始从事故海域返回查龙码头，此刻的海面依然平静，但海上风力相较于出发时强劲了许多。

中国救援队抵达普吉岛：

要把每个同胞都带回家

吕健大使在军舰上和泰方人员交流过程中表示，目前搜救任务是当务之急，因为很多家属在等待着他们的亲人。他说，昨天（7月6日）夜里去医院看望伤者家属时，家属是很焦虑很担心的。他也向家属传达了泰国军方、政府正在全力以赴，不间断进行搜救工作，尽最大努力寻找失联人员。

▲搜救指挥中心的办公室 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

红星新闻记者了解到，普吉岛府署已经在普吉岛国际、国内两个机场以及医疗设施最好的vachira医院都设置了接待事故人员家属的服务站。家属到了以后，泰方会第一时间配备翻译和服务人员接待他们。下一步，还要在普吉岛府署设立一个服务中心，作为以后事故人员家属统一的接待中心，受理围绕下一步善后所进行的相关工作。

▲当地的服务站提供免费海外电话 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

▲搜救工作正在紧张进行，现场正在核对事故中失踪人员名单 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

吕健大使在军舰上时向红星新闻记者证实了上述消息。

另据吕大使介绍，目前已经有两支国内救援队抵达普吉岛加入搜救行动。红星新闻记者了解到，其中一支队伍是来自浙江的公羊队。

公羊队在查龙码头的搜救中心向现场媒体介绍，他们一行八名救援专家携带价值近千万的水下搜索雷达声纳设备和重装潜水设备抵达泰国普吉岛。经过中国驻泰国大使馆的协调，泰国政府认真考量和评估了公羊队的各项救援能力之后，同意公羊队救援力量搭乘军方船只进入沉船出事海域开展最后的搜索和潜水打捞工作。

中国搜救队员们在码头庄严宣誓：绝不放弃，一定要把每一个同胞都带回家！

红星新闻记者丨蒋伊晋

摄影记者丨张士博

责任编辑：张玉