泰翻船获救者：救生衣被收 导游称别怕连我都没穿

原标题：41人遇难15人失踪，普吉岛游客为何一上船就被收走救生衣？

来源： 中国新闻周刊

《中国新闻周刊》记者/霍思伊 文/鲍安琪

泰国当地时间7月5日17时45分左右，两艘载有共133名游客的船只（其中127人为中国游客），在返回泰国普吉岛途中突遇特大暴风雨，发生倾覆。据救援指挥中心7月7日晚间发布的最新消息，在这次事故中遇难人数已上升至41人，死者大部分为中国人，失踪15人（均为中国人）。

7月7日下午两点，第一批赶到普吉的遇难者家属正在辨认遗体。在瓦奇拉医院（Vachira Phuket Hospital）一层近门处的某小房间内，家属们在志愿者的陪同下，一一比对照片。

距“凤凰号”游船倾覆已经过去了近48个小时。总救援指挥中心所在地查龙码头今日停航。与此同时，搜救工作还在继续。

7月7日的海面风平浪静，就像事发的7月5日当天中午。多位从“凤凰号”上逃生的游客告诉《中国新闻周刊》，他们通过不同的平台订阅了“大、小皇帝岛一日深潜”项目。

7月5日早上九点左右，空中飘着小雨。到了中午，天气转晴。下午四点，天气急转直下，空中乌云密布，风雨密集。此时，泰国气象局发布紧急通知，称“本月5~12日，泰国湾及安达曼海海域有大风浪。泰国南部局部地区有大到暴雨，浪高2~3米，气象部门提醒靠近泰国湾及安达曼海海域的渔民出海要小心，船最好暂时不要出海”。

通知的时间是7月5日16：00。泰国当地媒体报道，早在7月4日，普吉岛气象部门就已经发布恶劣天气警告，提醒不要在7月4日至6日间离岸出海，并表示恶劣天气将持续到7月10日。

一位在普吉从事多年游船旅游业的华人告诉《中国新闻周刊》，这份通知并非是“禁令”，而是建议性的警告，通知的用词也是“最好暂时不要出海”。据他回忆，事发当天，由于白日天气晴好，所有的游船都出海了，而当天收到禁令时，它们正在海上。

也就是说，一方面，这不是一份强制性的通知，另一方面，对于当天出海的船来说，这又是一份迟来的警告。

“凤凰号”当日16时左右从大皇帝岛开始回返，由于风急浪大，旅客们上船就花了不少时间。奇怪的是，上船后，一位说中文的泰国导游让游客们脱下救生衣，收上来后集中放置在船尾。

一位来自海宁海派家具公司的许姓获救游客告诉《中国新闻周刊》，导游之所以要把救生衣集中收集，是怕救生衣弄脏地板。导游的这一举动，让“凤凰号”快速倾覆时，二楼的很多游客来不及穿上救生衣。

17点45分，“凤凰号”被打翻。上述许姓游客说，该船开船后，很多游客看天气有变，提醒船方说要下雨，但船方说他们的船大，没事。

一位获救游客对《中国新闻周刊》回忆，直到船翻前几分钟，导游才匆忙给一层的游客发放救生衣。他还记得，此前船晃得厉害时，导游安慰他们说：“你看我都没穿救生衣，不用怕。”

很快，水灌了进来，一些游客被水冲出了船舱。在“凤凰号”的二层，由于导游来不及上来，几乎没有游客获得救生衣。上述许姓游客也告诉《中国新闻周刊》，二层的游客没几个穿上救生衣。

这时，只听导游向游客大喊“快出来”，但船颠簸得剧烈，很多人躺在地上，起不来，一些人往门口跑，又被滑回原处，造成门口堵塞。直到两位男士打破窗户，才有人侥幸逃生。

据来自上海的吴先生回忆，他掉进海里后喝了好几口水，眼前一片模糊，恍惚间抓到一件救生衣，赶紧扣上，向救生筏游去。“没有救生衣的，大多活不了，”他说。

很快，凤凰号沉入到水下42米左右，在珊瑚岛和皇帝岛之间。一位参与搜寻的潜水教练告诉《中国新闻周刊》，7月6日沉船附近水域能见度中等，大概7~8米。参与搜救的浙江公羊队领队何军向媒体透露，沉船目前在水下42米左右，但一名潜水员携带单瓶气瓶只能在42米处停留3分27秒。

救援指挥中心

据了解，目前搜寻的范围还在扩大。有些伤者已经出院。Bangkok Hospital Phuket医院相关负责人告诉《中国新闻周刊》，7月5日晚上有一些游客送到了这家医院，目前已全部出院。此次接受伤员的医院，很多此前有接收海啸伤员的经验。

另据泰国旅游体育部部长Weerasak说，“凤凰号”所属公司出海前为每位游客办理了保险，遇难者每人会有100万铢（约合20万元人民币）的保险理赔，受伤的乘客最高能获得50万铢（约合10万元人民币）的医疗保险理赔。

责任编辑：张玉