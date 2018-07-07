刘结一会见洪秀柱率领的台湾青年参访团一行

海外网7月7日电 中共中央台办、国务院台办主任刘结一今天在杭州会见了由中国国民党前主席、中华青雁和平教育基金会董事长洪秀柱率领的台湾青年参访团一行。
刘结一欢迎洪秀柱率团出席“海峡两岸青年发展论坛”，表示青年是国家的未来和民族的希望，两岸青年应从维护中华民族的根本利益出发，加强交流合作，反对“台独”分裂。我们将不断为台湾青年到大陆发展提供更多机遇和广阔舞台。希望两岸青年团结起来，为推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程，实现中华民族伟大复兴的中国梦而共同奋斗。
由台湾中华青雁和平教育基金会与大陆有关民间团体共同主办的首届“海峡两岸青年发展论坛”，将于8日在杭州召开，500多位两岸青年参加论坛活动。（海外网/张敏）
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