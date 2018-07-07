男子升厂长带家人赴泰游遇事故:失去妻女不想回家

原标题：泰国沉船丨中高层出游 刚升厂长的弟弟：失去妻女，不想回来了

来源： “红星新闻”公众号

浙江省海宁市隆兴路100号，是海宁海派家具有限公司的一处厂址。最近几天，这里的大门一直紧闭着。

7日上午，几名男子来到工厂门口，查看红色的招聘启事，其中一人照着上面的电话打了过去，对方告诉他，最近厂里出事了，招聘要到16日才恢复。

▲7日上午，几名男子在海派公司门口查看招聘启事

厂里出的“大事”，正是近日在泰国发生的游船倾覆事件。在7月5日下午发生的泰国普吉岛翻船事故中，有127人为中国游客，其中有37人是海宁海派家具有限公司的员工及家属。截至目前，19人获救，18人（涉及11个家庭）失联。

张波（化名）家里原本有五人在海派公司上班，分别是他父亲以及他和弟弟两对夫妻。其中弟媳在6月29日办完离职手续，准备回安徽老家带孩子上学。这次公司集体出游，张波的弟弟张洋（化名）带着老婆和女儿一起去的泰国。事故发生后，弟弟获救，8岁的侄女不幸遇难，遗体已经找到，而弟媳仍旧失联。

“我弟给我发来语音，让我照顾好父母。他很内疚，不想回来了。”张波说，从5日晚11点多接到弟弟电话之后，他已经哭干了眼泪。7日上午，张波和其他家属一起，从上海飞往泰国。

弟弟一下失去妻子女儿

发回语音说“很内疚，不想回家了”

6日晚上，海宁市下起了大雨。在一家酒店里，张波坐立不安，走来走去，同一楼层里住的都是海派公司失联员工的家属，他们表情沉重。

▲6日晚上，海派公司失联员工家属在酒店里

“现在我弟弟一个人在泰国，都快崩溃了，我必须赶过去。”张波告诉红星新闻记者，侄女的遗体已经找到，弟媳仍然失联，但他认为凶多吉少。

“我弟媳是跟侄女一起的，她们在底层，最不容易逃出去。”弟弟当时应该也在旁边，但具体情况现在已无从知晓，因为弟弟已经崩溃了，没细说。事故发生前，侄女正拿着弟弟的手机玩。事故发生后，晚上11点多，弟弟用别人手机给他打来了电话。

一下失去两位至亲，张洋情绪已经失控，这让张波非常焦急。“我弟现在愧疚的是，为什么没有把她们两个救出来？哪怕能救一个也好，他认为自己不该带老婆孩子一起去玩，害了她们。”

弟弟还给张波发来语音，让他在家照顾好父母，“他很内疚，不想回来了。”

接到弟弟电话后，张波跟妻子一直哭到天亮，“我一天没吃饭，心里难受。刚刚出去喝了一瓶酒，麻醉一下自己。”他不敢想象，出了这个事情，以后弟弟日子怎么过？母亲会有多伤心？

原本，张波想瞒着母亲，后来母亲还是知道了。头几天他在安徽六安老家休探亲假，听到消息之后，6日下午从老家赶来海宁，他一走，母亲也倒下了，他赶紧让妻子和妹妹在家照看母亲。

张波告诉红星新闻记者，家里原本有五人在海派公司上班，分别是父亲以及他和弟弟两对夫妻，母亲在安徽六安老家，帮他和弟弟带孩子，因此侄女是母亲从小带大的，而弟媳在6月29日刚刚办完离职手续，准备回家带孩子到镇里读书。侄女刚刚念完小学一年级，正在暑假期间。

张波今年32岁，张洋30岁，侄女8岁。7月1日到8日，公司放探亲假，同时也是组织出游时间，张洋就带着老婆孩子一块出去玩，没想到遭遇不测。

“我们也不能怪公司，他给员工放假，让他们出去旅游，作为一种员工福利，也是一番好心。”张波说。

公司每两年会组织一次中高层出游

“今年就想去泰国”

张波介绍，弟弟和弟媳都在海派公司工作十几年了，他们是在厂里认识的，张波自己也在厂里工作了近十年。

“我弟虽然年纪比我小，但他十六七岁就来这里当学徒，所以级别比我高。”他介绍，厂里的员工以河南、安徽和本地的居多，很多都是老乡带老乡发展起来的。去年，弟弟刚升为了厂长。

张波介绍，公司每两年会组织一次中高层旅游，基本上都是去日本或泰国。“前年旅游是4月份，弟弟去的日本，今年就想去泰国。”

另外，公司里有夫妻宿舍，头几年，员工的孩子放暑假，可以从老家到厂里来，跟着父母一起住两个月。后来考虑到车间里的安全问题，就不再让小孩进来，而是给全体员工放探亲假，让他们回去跟家人团聚。

张波告诉红星新闻记者，探亲假是前年开始实行，今年放第三次，头两年都是7月8日到15日，今年提前了几天。今年的出游时间和探亲假时间定在7月份学生放暑假之后。之所以定这个时间，一是因为公司业务淡季，二是为了让中高层出去旅游时可以带上老婆孩子。

他介绍，公司会给出去旅游的中高层提供一笔经费，超出的部分自己垫付，如果觉得花不完，就可以带上家人。“以前他们出去旅游是报旅行团，今年不知道是什么情况。”张波说，自己没有参加旅游，所以不清楚具体情况。

据媒体报道，此次前往普吉岛旅游的员工及家属37人，是于7月3日晚以自由行的方式，从杭州萧山机场乘坐CA717航班赴泰国普及机场，并且都是通过网上订购的方式，自己订购了去皇帝岛旅游的行程。此次海派家具厂副总周峰也参加了旅游，目前其一家三口均失联。海派公司老总也去了，但没有上船。

最要紧是去泰国还没顾上谈赔偿

公司员工：休假至8日，未接到推迟上班通知

按照原来的计划，弟媳准备辞职回安徽老家，带侄女去镇上好一点的学校上学。6月29日那天辞职报告刚刚拿下来。第二天，张波还带着弟媳去办了银行卡，退医保的钱。

“那天我弟比较忙，打电话叫我带着弟媳去的，也没退多少钱。”张波说，现在提多少钱也没用，他们现在也没有跟公司提赔偿的事情，他觉得最要紧是去到泰国，把人接回来，入土为安。

据媒体报道，事发后，海宁市公安局出入境管理大队按照“特事特办”原则，为家属开通绿色通道，快速办理护照。据了解，海宁市一名副市长带队的赴泰工作处置组已于6日晚抵达泰国，并连夜开展工作。涉事家属共27人已由工作人员陪同，分3批前往泰国。

▲7日凌晨两点半，失踪员工家属从海宁一处酒店出发，去上海乘飞机赶往泰国

一位负责招聘的张姓负责人告诉红星新闻记者，自己正在老家休探亲假，按照原计划，假期是7月1日到8日，9日开始上班，目前她还没有接到推迟上班的通知。她介绍，公司主要做出口，订单量比较大。

红星新闻记者丨王俊峰 发自浙江

责任编辑：张玉