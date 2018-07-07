“凤凰号”员工：当时到珊瑚岛10分钟 来不及转向

原标题：“凤凰号”工作人员： 事发时距离珊瑚岛仅10分钟路程，来不及转向

封面新闻记者 杨雪 谢凯 泰国普吉报道

7月7日，事故发生后第三天，泰国导游阿东和船工阿北以及当时身在船上的几名员工，来到病房看望幸存的客人。除了公司行为，他们也带着个人的难以言说的情绪。20多岁的导游阿东入行约3年，在面对幸存者时脸上时常流露出愧疚之色。

从他们的视角看这场事故，更多细节得以补充。“当时距离最近的珊瑚岛大约只有10分钟距离。”阿东说，自己曾建议船长到珊瑚岛避一避，但“已经来不及了”。由于“凤凰号”船身太大，在风暴中转向更易倾覆，努力往回开了500米后，侧翻状况出现。

此时的“凤凰号”已混乱一片。在船身刚开始倾覆时，阿东开始叫游客们穿上救生衣上甲板。“我去船长室问，这艘船还撑不撑得住。”船长如何回答，他没有继续说，但确定当时情况已经很不妙。“有些人当时是没有穿救生衣的 。”阿东说，自己先跑到一楼叫大家往外走，随后跑上二楼，“三楼当时应该已经没有人了。我走到二楼，差不多船已经很倾斜。”

船工阿北爬到橡皮艇处，想解开绳子把小艇放下去。“我看见船长也在放艇，放下去的一瞬间被翻起来的橡皮艇打到正面，砸进水里。”阿北随后也落水，他和其他几名船上工作人员爬上橡皮艇，开始把落水的客人一个个拉上来。

包括船长在内的12名工作人员最终都生还，对于他们中的部分人来说，这场灾难除了阴影，也带来“生者的愧疚”。“以后还做不做这一行？…我不知道。”24岁的阿东面对死者家属的质问，努力回答但所知有限，只坚持着坐在那里，完成面对的过程。年长他7岁的阿北则直接说：“我要转行了，去卖保险去。”他表情微妙，似开玩笑，又不像玩笑。

责任编辑：张玉