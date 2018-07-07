美方挑起贸易战中国反制 美钢铁大豆率先受冲击

原标题：美方挑起贸易战！中国反制 美钢铁大豆率先受冲击

7月6日上午，中国网友的目光聚焦在了黄海上一艘满载大豆、向大连港狂奔的美国货船，这艘船名为“飞马峰”（Peak Pegasus）号。

就在这一天，美国开始对340亿美元中国产品加征25%关税，发动迄今为止经济史上最大规模贸易战。这艘船能否赶在中国对美国商品采取对等措施前，抵达大连港清关，非常关键。

彭博社截图

“加油啊！豆子君！”

“留给豆子的时间不多了”

“到了吗？”

“小船还是没能跑得过关税。”

大豆OS：“太快了，晕船，要吐了！到岸都成了豆浆。”

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现实是，这艘大豆船没赶上最后的时点。中国对美部分进口商品加征关税措施于北京时间7月6日12：01开始正式实施。

中国商务部此前在7月5日的例行记者会上称，如果美方实施征税措施，中方将被迫进行反制。而“飞马峰”上满载的美国产大豆，正是中国对美关税反制的标的产品之一。

大豆，成了中美经贸冲突的重要“战场”。

中国反制 美国大豆受冲击

2017年，美国产大豆超过60%销往中国。中国对美国大豆出口的反制措施，在相当程度上使得美国大豆出口量价齐跌 。从5月到7月初，美国大豆价格在此期间从10.5美金下跌到了8.5美金 ，跌到了今年最低点，跌幅在18%。美国农业部数据显示，今年前五个月，美对华出口大豆数量同也下跌21%。

而美国商会在最新一份报告中说，“外国对美国出口的反制关税会让美国出口的东西更贵 ，造成销量的减少，最终可能造成就业的流失。”

这对于专做出口的美国农民来说，是灾难性的。因为这不是一个简单的“你不买我就卖给别人”的命题。这么多的大豆，美国人吃不完，国外也难以找到能消化掉这么大体量的下家。

除此之外，美国的钢铁行业也在这次贸易战中受到了很大的冲击。今年初，美国宣布将对产自含中国在内的多国钢铁加征25%关税后，纽约大宗商品交易所的钢铁价格一路飙升，截止到7月3日已突破每吨900美元，年内涨幅40%，创下了十年以来的最高点。目前，美国的钢铁价格比欧洲和中国贵50%。 美国企业只能去价格更高的地区进口，抬升了价格。

美国农民开始自救

美国的农产品几乎由美国四大农产品公司垄断收购，农民们并不直接接触市场。而现在，农民们不得不展开自救。

“我们试图少耕种些大豆，或者，农民互相之间沟通，看能否扩展国内市场。”艾奥瓦州农民联合会主席雷曼说。

目前，雷曼正在和当地的政治领袖沟通，希望他们能用“常识”来决定贸易政策取向。

“我们不认为现在特朗普政府所采取的政策会帮助任何人。所以，我们希望现行的策略能有所改变，政府能和我们的贸易伙伴建立良好的关系。”雷曼说，“关税很重要，我们的机构会进行游说，希望政府的政策能稳定价格。”

多元化解决大豆刚需

对美大豆征税启动后，中国仍将购买一定量的加征关税的美国大豆，但总体而言，大豆进口总量或将下降，为解决供应短缺，中国可能进口更多的豆粕、其他油籽、甚至其他蛋白粕类作为替代品。

中国有句成语：“塞翁失马，焉知祸福”。

中美贸易争端将推动中国的经济改革，进一步实现自我可持续发展，将更多的资源用于提高农业生产力；大豆和油脂产业也得以调整结构，减少对美国供应及其他单一来源的依赖，走向多元化多渠道，多粕多油并举，虽然将经历不少周折，但危机的另一面是变局与商机。

中美经贸冲突无疑会给中国带来很多变化，但不变的是，中国不会停步！

责任编辑：张迪