候审毒贩从法院脱逃 公安部发出A级通缉令(图)

原标题：公安部发出A级通缉令 追缉南通脱逃毒贩

人民网南通7月7日电（记者王继亮）6月26日上午9时40分许，候审毒贩马廷江从南通市经济技术开发区人民法院脱逃，当地警方全力追捕十多日仍未果。据南通警方通报，马廷江曾因犯抢劫罪，于2005年1月在浙江省被判处有期徒刑十三年，2014年5月刑满释放。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2017年12月被南通市公安局开发区分局依法逮捕。

贩毒嫌疑人马廷江 人民网 图

据了解，马廷江第一次判刑期间的2014年3月24日，浙江省第四监狱提出减刑建议书，报送浙江省杭州市中级人民法院审理。法院经审理查明，马廷江在服刑期间，能认罪悔罪，认真遵纪守法，接受教育改造，积极参加学习，成绩良好，积极参加劳动，态度端正，服从分配，不怕苦、不怕累，完成或超额完成劳动任务，主动参加公益劳动，积极参加文体活动。当年4月14日，法院依据《刑事诉讼法》第二百六十二条第二款、《刑法》第七十八条、第七十九条规定，对马廷江准予减刑一年一个月，剥夺政治权利期限改为一年。

7日晚间，人民网记者从警方获悉，公安部已于5日发布A级通缉令追捕在逃犯罪嫌疑人马廷江。随后，浙江省公安厅发布通缉协查，要求各市、（市、区）公安机关根据公布《通缉令（A级）马廷江》要求部署相关查缉工作。嫌疑人马廷江，男，汉族，1985年7月3日出生，身高168厘米左右，四川成都人，居民身份证号510125198507033514。

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