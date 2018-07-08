日媒：中日已进入“争夺劳动力的时代”

原标题：日媒：中日进入争夺劳动力时代

日本《钻石在线周刊》7月6日文章，原题：中日已进入“争夺劳动力的时代”

随着少子化、高龄化以及人口减少等社会问题不断加深，日本劳动人口持续减少，农业、护理、医疗、服务业等多行业均面临劳动力短缺的困境。为此，日本从1993年起就开始积极吸引和雇用外国劳动力来日工作。今年6月，日本政府特别出台“经济财政运营与改革的基本方针”，旨在进一步吸引外国人才赴日工作，不断扩大日本的门户开放政策。接收有着不同宗教文化背景的外国劳动者，需要花费大量社会成本。因此从某种程度上讲，对日本来说，同属于汉字文化圈且是人口大国的中国，是比较合适的人才引进国。



▲日本东京街头 资料图

然而，作为人口大国的中国，如今也正苦恼于劳动力短缺问题。早在2008年，我就通过日本媒体发表关于“不久后中国就会变成劳动者输入国”的文章，该篇报道中我还提到，赴华的外国人数也在不断急剧增多。放眼10年后的今天，中国许多行业对于外国劳动者的需求可谓更加高涨。某家政服务经营者表示，如果（中国）允许接收菲律宾家政服务人员，以目前的需求来看至少需要雇用10万人。

2014年我向学术期刊《移民政策研究》投稿的一篇报告中，举了因劳动力短缺而陷入经营困难并在万般无奈下求助于政府的中国企业的实例。我还提到，如果照这种状况发展下去，中国将不得不引进外国劳动力。

而在此之前，中国很可能会首先终止以技能实习生为名义面向日本的劳动力出口。据悉，早在2013年末，就有中国媒体开始号召、呼吁在日工作的华人回国工作。所以在这种情形下，作为技能实习生来日本工作的中国人将会越来越少，甚至消失。从以上的种种迹象来看，可以说，中日两国已吹响进入“争夺劳动力时代”的号角。

（作者莫邦富，王桂梅译）

责任编辑：张迪